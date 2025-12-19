"Imagini șocante". Reacția presei din Grecia după eșecul dramatic al Universității Craiova cu AEK Atena - Antena Sport

Închide meniul
“Imagini șocante”. Reacția presei din Grecia după eșecul dramatic al Universității Craiova cu AEK Atena

Andrei Nicolae Publicat: 19 decembrie 2025, 8:55

Comentarii
Jucătorii Universității Craiova, după meciul cu AEK Atena / Profimedia

Meciul dramatic pierdut de Universitatea Craiova contra lui AEK Atena, care a fost sinonim cu ratarea calificării în fazele eliminatorii Conference League, a fost analizat în mod evident și de presa din Grecia. Un site elen a pus accentul într-un articol pe imaginile cu jucătorii oltenilor, care au fost la pământ după golul din minutul 90+15 care i-a clasat pe primul loc de sub linie.

Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în ultima etapă de Conference League, unde avea nevoie doar de un egal pentru a merge în barajul pentru optimi. Alb-albaștrii au condus cu 2-0 pe OPAP Arena, însă AEK a revenit în partea a doua și a câștigat cu un gol în prelungiri în mod dramatic, eliminând-o pe trupa lui Filipe Coelho din competiție.

Ce s-a scris în Grecia după AEK – Universitatea Craiova 3-2

După meciul din capitala Greciei, mulți jucători din vestiarul lui Coelho și-au stăpânit cu greu emoțiile. Unii s-au prăbușit la pământ după fluierul final, alții au izbucnit în lacrimi, iar aceste detalii au fost remarcate și de jurnaliștii eleni, care au dedicat un articol întreg imaginilor care trădau frustrarea și descumpănirea.

După încheierea meciului, imaginile de pe teren au fost șocante. Jucătorii Craiovei nu au putut crede ce s-a întâmplat, izbucnind în lacrimi.

Mulți dintre ei au fost dați peste cap psihologic și au încercat să se susțină reciproc. În imagini a fost surprinsă în cel mai intens mod cruzimea eliminării“, au scris cei de la sports24.gr.

În urma rezultatului de pe OPAP Arena, Universitatea Craiova s-a clasat pe locul 25 în grupa de Conference League, cu șapte puncte, la egalitate cu alte patru echipe care au reușit să se califice datorită golaverului sau al numărului mai mare de goluri marcate. Spre exemplu, o echipă a urcat peste olteni grație unui autogol în minutul 90+3.

