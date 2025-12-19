Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: "Nu este doar meritul nostru" - Antena Sport

Închide meniul
Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: "Nu este doar meritul nostru"

Alex Masgras Publicat: 19 decembrie 2025, 8:57

Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: Nu este doar meritul nostru

Patronul lui AEK Atena a sărbătorit alături de jucători, pe teren / Profimedia

Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în meciul cu AEK Atena, din ultima etapă a grupei principale Conference League. Oltenii au ratat şansa de a se califica în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiţiei, după ce au primit gol în minutul 90+14, după un penalty comis de Houri.

AEK Atena s-a impus cu 3-2, după ce Universitatea Craiova a condus cu 2-0, iar în minutul 90+7 era 2-1 pentru olteni. La finalul acestui meci nebun, patronul gazdelor a sărbătorit alături de jucători pe teren.

Patronul lui AEK Atena, după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: “Era clar că vom câştiga”

Acesta a avut apoi un discurs uriaş la adresa jucătorilor săi, fiind de părere că universul a răzbunat-o pe AEK Atena, după ocaziile ratate de echipa sa. El a aplaudat efortul fotbaliştilor săi şi consideră că echipa a trecut la alt nivel odată cu acest succes:

“AEK a fost clar, chiar și pentru cei care nu vor să creadă pentru că nu este AEK, era clar că vom câștiga astăzi. Au ratat goluri, au lovit barele. Universul a răzbunat AEK pentru că trebuia să o facă. Dar au făcut-o în stil Grand Guignol. Au dus meciul până în ultima secundă. Echipa a trecut la un alt nivel.

S-a depus un efort mare. Trebuie să existe credință, perseverență, răbdare, pasiune, iar aceste lucruri sunt prezente în echipă. Văd asta, văd asta la jucători, cărora, înainte de a intra pe teren, le dau un sărut părintesc, pentru că toți acești copii, la vârsta lor, ar putea fi copiii mei. Există o mare pasiune, o mare iubire, o mare legătură, nu există plânsete, nu există lovituri sub masă.

Suntem foarte fericiți, dar nu este doar meritul AEK. Veți vedea câte alte lucruri a realizat, cu seria sa de victorii, cu golurile și surprizele. AEK a realizat multe lucruri”, a declarat Marios Iliopoulos, potrivit sport24.gr.

