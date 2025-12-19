Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: "Nu este doar meritul nostru" - Antena Sport

Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în meciul cu AEK Atena, din ultima etapă a grupei principale Conference League. Oltenii au ratat şansa de a se califica în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiţiei, după ce au primit gol în minutul 90+14, după un penalty comis de Houri.
AEK Atena s-a impus cu 3-2, după ce Universitatea Craiova a condus cu 2-0, iar în minutul 90+7 era 2-1 pentru olteni. La finalul acestui meci nebun, patronul gazdelor a sărbătorit alături de jucători pe teren.
Patronul lui AEK Atena, după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: “Era clar că vom câştiga”
Acesta a avut apoi un discurs uriaş la adresa jucătorilor săi, fiind de părere că universul a răzbunat-o pe AEK Atena, după ocaziile ratate de echipa sa. El a aplaudat efortul fotbaliştilor săi şi consideră că echipa a trecut la alt nivel odată cu acest succes:
“AEK a fost clar, chiar și pentru cei care nu vor să creadă pentru că nu este AEK, era clar că vom câștiga astăzi. Au ratat goluri, au lovit barele. Universul a răzbunat AEK pentru că trebuia să o facă. Dar au făcut-o în stil Grand Guignol. Au dus meciul până în ultima secundă. Echipa a trecut la un alt nivel.
S-a depus un efort mare. Trebuie să existe credință, perseverență, răbdare, pasiune, iar aceste lucruri sunt prezente în echipă. Văd asta, văd asta la jucători, cărora, înainte de a intra pe teren, le dau un sărut părintesc, pentru că toți acești copii, la vârsta lor, ar putea fi copiii mei. Există o mare pasiune, o mare iubire, o mare legătură, nu există plânsete, nu există lovituri sub masă.
Suntem foarte fericiți, dar nu este doar meritul AEK. Veți vedea câte alte lucruri a realizat, cu seria sa de victorii, cu golurile și surprizele. AEK a realizat multe lucruri”, a declarat Marios Iliopoulos, potrivit sport24.gr.
- “O dată la 100 de ani!” Florin Prunea, categoric după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2: “Nu poţi”
- “Imagini șocante”. Reacția presei din Grecia după eșecul dramatic al Universității Craiova cu AEK Atena
- Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: “Îi dai o sabie, pică pe el”
- Univ. Craiova se putea califica în “primăvara” Conference și cu eșecul cu AEK. Un autogol în min. 90+3, fatal
- Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar”