Marius Baciu, detalii despre primul 11 al FCSB-ului, înaintea returului cu FK Auda: „Suntem cu totul altceva”

Marius Baciu (51 de ani) a prefaţat returul dintre FK Auda şi FCSB, din turul doi preliminar de Conference League. Letonii au produs surpriza şi au câştigat turul cu 3-2, urmând ca a doua manşă să se dispute joi, de la ora 19:00, în format live text, pe as.ro.
Marius Baciu a declarat că la meciul trecut a fost nevoit să „improvizeze” în primul 11 al FCSB-ului, ţinând cont că nu s-a putut baza pe mai mulţi jucători importanţi.
Marius Baciu, detalii despre primul 11 al FCSB-ului, înaintea returului cu FK Auda
La returul cu FK Auda, lucrurile se schimbă în această privinţă, Marius Baciu dezvăluind că are mai multe soluţii în ceea ce priveşte echipa de start a FCSB-ului.
„La meciul tur nu am putut să aliniem un prim 11 pe care ni l-am dorit. Au fost jucători în urmă cu pregătirea, am făcut greșeli destul de mari. După o săptămână suntem cu totul altceva. Echipa este mult mai bine, și pe bancă, și pentru primul 11. Avem încă semne de întrebare, iar asta ne bucură.
Săptămâna trecută am fost obligați să jucăm, în mare parte, cu un anumit prim 11. Se poate orice, pentru că strategia noastră este să fim foarte bine din punct de vedere fizic. Am avut un meci foarte bun duminică (n.r. 2-0 cu Csikszereda).
Trebuie să fim foarte bine fizic și mental și vom alege cel mai bun prim 11 pentru acest joc. Avem jucători de valori apropiate, orice jucător poate să apară în teren. Cum se știe, noi avem regula U21. Sunt jucători care, pentru noi, nu mai sunt doar U21, au făcut o figură frumoasă în campionat”, a declarat Marius Baciu, la conferinţa de presă înainte de FK Auda – FCSB.
De asemenea, Marius Baciu a dat asigurări că jucătorii de la FCSB vor da totul pentru a se califica în turul trei preliminar din Conference League, acolo unde ar putea da peste învingătoarea „dublei” NK Aluminij – Dinamo City. Cele două au remizat în tur, scor 1-1.
„Suntem la mâna noastră, nu mai există ce a fost. Ne vom lupta până în ultimul minut. Se poate întâmpla orice, dar trebuie să dăm totul pentru a câștiga meciul de mâine”, a mai spus Marius Baciu.
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