Marius Baciu, detalii despre primul 11 al FCSB-ului, înaintea returului cu FK Auda: „Suntem cu totul altceva”

Marius Baciu (51 de ani) a prefaţat returul dintre FK Auda şi FCSB, din turul doi preliminar de Conference League. Letonii au produs surpriza şi au câştigat turul cu 3-2, urmând ca a doua manşă să se dispute joi, de la ora 19:00, în format live text, pe as.ro.

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Marius Baciu a declarat că la meciul trecut a fost nevoit să „improvizeze” în primul 11 al FCSB-ului, ţinând cont că nu s-a putut baza pe mai mulţi jucători importanţi.

Marius Baciu, detalii despre primul 11 al FCSB-ului, înaintea returului cu FK Auda

La returul cu FK Auda, lucrurile se schimbă în această privinţă, Marius Baciu dezvăluind că are mai multe soluţii în ceea ce priveşte echipa de start a FCSB-ului.

„La meciul tur nu am putut să aliniem un prim 11 pe care ni l-am dorit. Au fost jucători în urmă cu pregătirea, am făcut greșeli destul de mari. După o săptămână suntem cu totul altceva. Echipa este mult mai bine, și pe bancă, și pentru primul 11. Avem încă semne de întrebare, iar asta ne bucură.

Săptămâna trecută am fost obligați să jucăm, în mare parte, cu un anumit prim 11. Se poate orice, pentru că strategia noastră este să fim foarte bine din punct de vedere fizic. Am avut un meci foarte bun duminică (n.r. 2-0 cu Csikszereda).