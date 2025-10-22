Nicușor Bancu, categoric înainte de Universitatea Craiova – Noah: "Vreau să depășim faza grupei" - Antena Sport

Închide meniul
Nicușor Bancu, categoric înainte de Universitatea Craiova – Noah: “Vreau să depășim faza grupei”

Publicat: 22 octombrie 2025, 19:01

Nicușor Bancu, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu FC Noah din Conference League, că el şi colegii săi doresc să obţină joi prima victorie în grupa principală a competiţiei.

Oltenii lui Mirel Rădoi joacă primul meci pe teren propriu din Conference League. În prima etapă, Craiova a pierdut meciul de pe terenul celor de la Rakow

“Va fi dificil, cei de la FC Noah au arătat că sunt o echipă foarte puternică, primesc foarte greu gol, nu degeaba au ajuns aici. Adversarii vor trage tare, vin să câştige aici, dar noi ştim ce avem de făcut, jucăm acasă şi trebuie să câştigăm această partidă. Ne dorim toţi prima victorie în grupa principală, dar nu pot să spun de acum dacă va fi sau nu. Dar sigur că noi vom face tot posibilul să câştigăm partida de mâine.

Suntem încrezători că vom face un meci bun şi să ducem seria rezultatelor pozitive cât mai departe. Vreau să depăşim faza grupei principale, asta ar fi o performanţă foarte mare”, a declarat Nicușor Bancu, la conferința de presă.

Bancu susţine că echipa sa are mereu o şansă în plus când joacă în faţa propriilor suporteri.

“Suporterii vor veni în număr mare, iar când îi avem alături avem o şansă în plus. Acasă când jucăm putem bate pe oricine. Nu degeaba am ajuns aici. Cu ajutorul publicului am reuşit să câştigăm în faţa unor echipe puternice. Noi mâine dacă vom face tot ceea ce am pregătit în această săptămână atunci avem şanse foarte mari de a câştiga”, a precizat Nicuşor Bancu.

