Nicușor Bancu, categoric înainte de Universitatea Craiova – Noah: "Vreau să depășim faza grupei" - Antena Sport

Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu FC Noah din Conference League, că el şi colegii săi doresc să obţină joi prima victorie în grupa principală a competiţiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii lui Mirel Rădoi joacă primul meci pe teren propriu din Conference League. În prima etapă, Craiova a pierdut meciul de pe terenul celor de la Rakow

Nicușor Bancu, categoric înainte de Universitatea Craiova – Noah: “Vreau să depășim faza grupei”

“Va fi dificil, cei de la FC Noah au arătat că sunt o echipă foarte puternică, primesc foarte greu gol, nu degeaba au ajuns aici. Adversarii vor trage tare, vin să câştige aici, dar noi ştim ce avem de făcut, jucăm acasă şi trebuie să câştigăm această partidă. Ne dorim toţi prima victorie în grupa principală, dar nu pot să spun de acum dacă va fi sau nu. Dar sigur că noi vom face tot posibilul să câştigăm partida de mâine.

Suntem încrezători că vom face un meci bun şi să ducem seria rezultatelor pozitive cât mai departe. Vreau să depăşim faza grupei principale, asta ar fi o performanţă foarte mare”, a declarat Nicușor Bancu, la conferința de presă.

Bancu susţine că echipa sa are mereu o şansă în plus când joacă în faţa propriilor suporteri.