Oltenii iau cu asalt "Ion Oblemenco" pentru Univ. Craiova - Noah. Anunțul lui Mihai Rotaru despre bilete - Antena Sport

Suporterii Universității Craiova iau cu asalt stadionul “Ion Oblemenco” pentru partida contra armenilor de la Noah din Conference League. Recent, Mihai Rotaru, patronul clubului, a vorbit despre numărul de bilete vândut pentru duelul care va avea loc joi pe teren propriu, la primul meci de acasă în grupa de UECL.

Finanțatorul Craiovei a transmis că mai sunt undeva la 11.000 de bilete disponibile pentru meci, astfel că la ora partidei, stadionul ar putea fi aproape de sold-out. Rotaru a abordat inclusiv acest subiect și a transmis că speră ca fanii să se mobilizeze și să umple arena de aproximativ 30.000 de locuri.

Mihai Rotaru, anunț despre biletele vândute la Univ. Craiova – Noah

Conducătorul “leilor din Bănie” a transmis inițial câte pachete s-au cumpărat pentru meciurile de acasă din Conference League, între 11 și 12 mii, după care a vorbit despre biletele cumpărate individual. Astel, Rotaru a ajuns la un calcul de aproximativ 18.000 bilete deja vândute pentru duelul de joi de la ora 22:00 de pe “Ion Oblemenco”.

“S-au vândut undeva la 11-12 mii de pachete și sâmbătă seară s-a dat drumul la vânzarea pe locuri individuale. Mai sunt undeva la 11-12 mii de locuri la vânzare. Ne dorim cele trei puncte cu Noah, mai ales că e primul meci pe «Oblemenco» în grupa mare, nu în preliminarii, după zeci de ani.

E un meci pe care ne dorim să-l câștigăm, să punem trei puncte în clasament și două puncte în coeficient. Sunt premise clare ca stadionul să fie plin, eu sper că se va umple“, a spus patronul Universității Craiova, potrivit fanatik.ro.