Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: "Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil" - Antena Sport

Marius Şumudică a fost dezamăgit de modul în care Universitatea Craiova s-a prezentat la meciul cu Rakov, din prima etapă a fazei principale Conference League. Polonezii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu, într-o partidă în care liderul din Liga 1 a evoluat mult sub aşteptări.
În debutul reprizei secunde, Craiova a primit gol, după care Vladimir Screciu a fost eliminat pentru un fault în postura de ultim apărător.
Marius Şumudică i-a făcut praf pe jucătorii Universităţii Craiova: “Cel mai slab meci”
Şumudică a avut un discurs dur la adresa mijlocaşului de 25 de ani şi a declarat că acesta are mari probleme de poziţionare.
“Craiova primeşte gol meci de meci, asta e o problemă mare. Au un portar în formă şi nu ar trebui să facă asta, dar am văzut nişte greşeli în apărare inimaginabile.
Faza cartonaşului roşu, greşeala lui Screciu. Nu ai voie niciodată să faci aşa ceva. Rădoi a avut dreptate, pentru că Screciu a plecat la Genk, s-a întors, nu a reuşit. E un jucător bun, a făcut parte din echipa naţională, dar are mari carenţe la poziţionarea în teren.
Nu ai voie niciodată să iei acel cartonaş roşu, să ataci invers. Sunt greşeli impardonabile. Nu l-am văzut niciodată în halul ăsta pe Screciu”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.
De asemenea, Marius Şumudică nu a înţeles atitudinea jucătorilor de la Universitatea Craiova, fiind de părere că au fost prea temători:
“Lupţi să ajungi acolo şi la primul meci tremură chiloţii pe ei. Să nu ai pic de agresivitate. Persistai cu aceeaşi greşeală. Să nu ai un lider în teren. E cel mai slab meci al Craiovei din acest început de sezon, de departe”, a mai spus Marius Şumudică.
Pentru Universitatea Craiova urmează meciul de pe Arena Naţională, cu FCSB. După pauza internaţională, pe Ion Oblemenco va veni Unirea Slobozia, după care urmează meciul de pe teren propriu cu Noah, din etapa a doua a fazei principale Conference League.
- Daniel Pancu nu a mai rezistat şi l-a criticat pe Mirel Rădoi după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: “Mă enervez rar”
- Edi Iordănescu, mesaj ferm după eșecul din Conference League cu Legia Varșovia: “Îmi asum 100% responsabilitatea”
- Sorin Cârțu nu s-a ferit după debutul cu stângul al Universității Craiova din UECL: “Nu mi-a plăcut ce am văzut”
- „Ne-am arătat limitele”. Mirel Rădoi, categoric după Rakow – Universitatea Craiova 2-0. L-a taxat pe Screciu: „Îl va costa”
- Bogdan Racovițan a explicat care a fost secretul victoriei cu Universitatea Craiova: „N-au reușit să iasă cu mingea”