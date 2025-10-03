Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: "Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil" - Antena Sport

Marius Şumudică a fost dezamăgit de modul în care Universitatea Craiova s-a prezentat la meciul cu Rakov, din prima etapă a fazei principale Conference League. Polonezii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu, într-o partidă în care liderul din Liga 1 a evoluat mult sub aşteptări.

În debutul reprizei secunde, Craiova a primit gol, după care Vladimir Screciu a fost eliminat pentru un fault în postura de ultim apărător.

Marius Şumudică i-a făcut praf pe jucătorii Universităţii Craiova: “Cel mai slab meci”

Şumudică a avut un discurs dur la adresa mijlocaşului de 25 de ani şi a declarat că acesta are mari probleme de poziţionare.

“Craiova primeşte gol meci de meci, asta e o problemă mare. Au un portar în formă şi nu ar trebui să facă asta, dar am văzut nişte greşeli în apărare inimaginabile.

Faza cartonaşului roşu, greşeala lui Screciu. Nu ai voie niciodată să faci aşa ceva. Rădoi a avut dreptate, pentru că Screciu a plecat la Genk, s-a întors, nu a reuşit. E un jucător bun, a făcut parte din echipa naţională, dar are mari carenţe la poziţionarea în teren.