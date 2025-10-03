Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: "Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: “Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil”

Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: “Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil”

Publicat: 3 octombrie 2025, 12:33

Comentarii
Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil

Marius Şumudică / Profimedia

Marius Şumudică a fost dezamăgit de modul în care Universitatea Craiova s-a prezentat la meciul cu Rakov, din prima etapă a fazei principale Conference League. Polonezii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu, într-o partidă în care liderul din Liga 1 a evoluat mult sub aşteptări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În debutul reprizei secunde, Craiova a primit gol, după care Vladimir Screciu a fost eliminat pentru un fault în postura de ultim apărător.

Marius Şumudică i-a făcut praf pe jucătorii Universităţii Craiova: “Cel mai slab meci”

Şumudică a avut un discurs dur la adresa mijlocaşului de 25 de ani şi a declarat că acesta are mari probleme de poziţionare.

“Craiova primeşte gol meci de meci, asta e o problemă mare. Au un portar în formă şi nu ar trebui să facă asta, dar am văzut nişte greşeli în apărare inimaginabile.

Faza cartonaşului roşu, greşeala lui Screciu. Nu ai voie niciodată să faci aşa ceva. Rădoi a avut dreptate, pentru că Screciu a plecat la Genk, s-a întors, nu a reuşit. E un jucător bun, a făcut parte din echipa naţională, dar are mari carenţe la poziţionarea în teren.

Reclamă
Reclamă

Nu ai voie niciodată să iei acel cartonaş roşu, să ataci invers. Sunt greşeli impardonabile. Nu l-am văzut niciodată în halul ăsta pe Screciu”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.

De asemenea, Marius Şumudică nu a înţeles atitudinea jucătorilor de la Universitatea Craiova, fiind de părere că au fost prea temători:

“Lupţi să ajungi acolo şi la primul meci tremură chiloţii pe ei. Să nu ai pic de agresivitate. Persistai cu aceeaşi greşeală. Să nu ai un lider în teren. E cel mai slab meci al Craiovei din acest început de sezon, de departe”, a mai spus Marius Şumudică.

Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţeZeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Reclamă

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul de pe Arena Naţională, cu FCSB. După pauza internaţională, pe Ion Oblemenco va veni Unirea Slobozia, după care urmează meciul de pe teren propriu cu Noah, din etapa a doua a fazei principale Conference League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Observator
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
14:36
Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului
13:44
David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: “Voi recâștiga în curând recordul mondial”
13:30
Alonso, cel mai rapid în FP1 al MP de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
13:28
Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente”
13:15
“Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei”
12:27
Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 5 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui” 6 Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
Citește și
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul