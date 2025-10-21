UEFA a decis cine va arbitra Craiova - Noah! Centralul, la al doilea meci european al sezonului - Antena Sport

Universitatea Craiova va disputa joi cel de-al doilea meci din grupa principală de Conference League. Oltenii vor primi pe ”Ion Oblemenco” vizita celor de la FC Noah și speră să obține primele puncte din cadrul competiției.

Pentru acest joc, UEFA a delegat un arbitru din Israel, lipsit de experiență, aflat abia la al doilea meci din cupele europene în sezonul 2025/2026.

Arbitru din Israel la Universitatea Craiova – Noah, din Conference League

Universitatea Craiova joacă joi cel de-al doilea meci din faza principală a UEFA Conference League, iar formația antrenată de Mirel Rădoi va primi vizita celor de la FC Noah, echipă cu un lot evaluat la 13,8 milioane de euro.

Pentru acest meci, forul continental l-a delegat pe israelianul Gal Leibovich, arbitru în vârstă de 39 de ani. Acesta nu are o experiență vastă la nivel european și este abia la al doilea joc din cupele europene din acest sezon.

El va fi ajutat de asistenții Dor Medina şi Yossi Babayoff, iar rezervă de arbitru va fi Dekel Zino. În camera VAR se vor afla Eitan Shmuelevitz şi Shalom Ben Avraham. Gal Leibovich a mai arbitrat în acest sezon duelul dintre Petrocub și Sabah FK, din turul doi preliminar al Conference League.