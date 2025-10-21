Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UEFA a decis cine va arbitra Craiova - Noah! Centralul, la al doilea meci european al sezonului - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | UEFA a decis cine va arbitra Craiova – Noah! Centralul, la al doilea meci european al sezonului

UEFA a decis cine va arbitra Craiova – Noah! Centralul, la al doilea meci european al sezonului

Daniel Işvanca Publicat: 21 octombrie 2025, 18:41

Comentarii
UEFA a decis cine va arbitra Craiova – Noah! Centralul, la al doilea meci european al sezonului

Jucătorii celor de la Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova va disputa joi cel de-al doilea meci din grupa principală de Conference League. Oltenii vor primi pe ”Ion Oblemenco” vizita celor de la FC Noah și speră să obține primele puncte din cadrul competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru acest joc, UEFA a delegat un arbitru din Israel, lipsit de experiență, aflat abia la al doilea meci din cupele europene în sezonul 2025/2026.

Arbitru din Israel la Universitatea Craiova – Noah, din Conference League

Universitatea Craiova joacă joi cel de-al doilea meci din faza principală a UEFA Conference League, iar formația antrenată de Mirel Rădoi va primi vizita celor de la FC Noah, echipă cu un lot evaluat la 13,8 milioane de euro.

Pentru acest meci, forul continental l-a delegat pe israelianul Gal Leibovich, arbitru în vârstă de 39 de ani. Acesta nu are o experiență vastă la nivel european și este abia la al doilea joc din cupele europene din acest sezon.

El va fi ajutat de asistenții Dor Medina şi Yossi Babayoff, iar rezervă de arbitru va fi Dekel Zino. În camera VAR se vor afla Eitan Shmuelevitz şi Shalom Ben Avraham. Gal Leibovich a mai arbitrat în acest sezon duelul dintre Petrocub și Sabah FK, din turul doi preliminar al Conference League.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Observator
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală”
Fanatik.ro
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală”
18:10
Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă
17:56
Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: “E o soluţie bună”
17:56
VIDEOAu apărut imaginile! Discurs de mare căpitan al lui Alex Dobre, înaintea derby-ului cu Dinamo
17:27
Bayern Munchen i-a decis viitorul, după startul remarcabil de sezon! Contract până în 2029
17:09
Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
17:06
Plângere neobișnuită în Champions League! De ce s-au plâns cei de la Atletico Madrid la UEFA
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 5 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 6 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis!
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus