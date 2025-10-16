Jucătorul Universității Craiova, al doilea într-un top organizat de UEFA. Ce performanță a realizat - Antena Sport

Universitatea Craiova a debutat cu o înfrângere în grupa principală de UEFA Conference League, însă forul continental a remarcat unul dintre jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi la meciul cu polonezii de la Rakow.
Acesta ocupă locul al doilea într-un top select al competiției, alcătuit după duelurile din prima etapă a acestei faze. Fotbalistul a sosit chiar în această vară la clubul din Bănie.
Pavlo Isenko, al doilea într-un top al UEFA Conference League
Poreclit ”Duckadam al Ucrainei”, Pavlo Isenko este unul dintre cele mai tari transferuri oficializate în această vară de Universitatea Craiova. Portarul l-a scos dintre buturi pe Laurențiu Popescu cu evoluții sale extraordinare.
Oltenii lui Mirel Rădoi a debutat în grupa principală de Conference League pe terenul polonezilor de la Rakow, însă au pierdut cu scorul de 2-0. Chiar și așa, Isenko a ieșit în evidență prin câteva intervenții senzaționale.
Ucraineanul a fost al doilea în clasamentul numărului total de parade, cu opt la număr. Primul în această ierarhie a fost portarul de la Shkendija, Baboucarr Gaye, cel care a avut nouă în total.
