Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League: „Nu ne putem compara cu ei” - Antena Sport

Mirel Rădoi a prefațat duelul dintre Universitatea Craiova și Noah, din etapa a treia a grupei de Conference League. Duelul se va disputa joi, în Bănie, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro.

Mirel Rădoi nu concepe un eșec în fața armenilor de la Noah. Antrenorul a subliniat că Universitatea Craiova poate obține primele puncte în grupa de Conference League în duelul de joi.

Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League

„O partidă interesantă. Sunt două echipe care încearcă să-și domine adversarul. Sunt preocupate să atace, să marcheze gol, nu să apere rezultatul inițial, de 0-0. O echipă destul de dinamică, agresivă. Pentru publicul larg care nu cunoaște Noah, este o echipă foarte interesantă și una foarte bună, total diferită față de Rakow.

Căutăm și noi să avem primele puncte în această competiție. Să sperăm că acesta va fi momentul și meciul așteptat de noi după atâția zeci de ani de lipsă în cupele europene, într-o grupă care a părut foarte greu de accesat.

Mă bucur că suntem aici. Sperăm ca mâine seară să avem măcar un punct, dar jocul să fie unul consistent.