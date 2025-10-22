Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League: „Nu ne putem compara cu ei” - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League: „Nu ne putem compara cu ei”

Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League: „Nu ne putem compara cu ei”

Publicat: 22 octombrie 2025, 18:26

Comentarii
Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League: Nu ne putem compara cu ei”

Mirel Rădoi, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Mirel Rădoi a prefațat duelul dintre Universitatea Craiova și Noah, din etapa a treia a grupei de Conference League. Duelul se va disputa joi, în Bănie, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi nu concepe un eșec în fața armenilor de la Noah. Antrenorul a subliniat că Universitatea Craiova poate obține primele puncte în grupa de Conference League în duelul de joi. 

Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League 

„O partidă interesantă. Sunt două echipe care încearcă să-și domine adversarul. Sunt preocupate să atace, să marcheze gol, nu să apere rezultatul inițial, de 0-0. O echipă destul de dinamică, agresivă. Pentru publicul larg care nu cunoaște Noah, este o echipă foarte interesantă și una foarte bună, total diferită față de Rakow. 

Căutăm și noi să avem primele puncte în această competiție. Să sperăm că acesta va fi momentul și meciul așteptat de noi după atâția zeci de ani de lipsă în cupele europene, într-o grupă care a părut foarte greu de accesat. 

Mă bucur că suntem aici. Sperăm ca mâine seară să avem măcar un punct, dar jocul să fie unul consistent. 

Reclamă
Reclamă

Așa pare (n.r. că e favorită Craiova), dar v-am spus că o echipă care își permite să-și ia un jucător și să-i plătească un salariu dublu față de cât avea la Craiova (n.r. Oshima) cumva egalează balanța valorii. La nivel de infrastructură, de buget nu ne putem compara încă nu Noah. Sperăm să o facem prin rezultatul pe care îl vom obține”, a declarat Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova – Noah. 

În primul meci din grupa de Conference League, Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow, scor 0-2. În ultima etapă din Liga 1, oltenii au învins-o pe Unirea Slobozia cu 3-1.

Reacția lui Grindeanu, întrebat dacă o pensie de 5.000 de euro e mare: Hai, dom’le, lasă-mă!Reacția lui Grindeanu, întrebat dacă o pensie de 5.000 de euro e mare: Hai, dom’le, lasă-mă!
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
Observator
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
18:04
Gigi Becali, mesaj pentru fani, după rezultatele catastrofale ale FCSB-ului: “E un moment când trebuie să zic”
17:40
Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45
17:25
Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal”
17:14
Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid
16:49
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament
16:38
Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna și a avut un remarcat: “Îmi place mentalitatea”
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 4 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!