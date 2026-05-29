Ofri Arad a marcat primul gol la FCSB

Ofri Arad a fost aruncat în luptă în minutul 105 şi a reuşit să o aducă pe FCSB în avantaj cu Dinamo.

Tot de la el a plecat şi întreaga fază, deschizând jocul în dreapta, spre Crețu, apoi mingea a ajuns la el în careul advers și a șutat din prima, fără speranțe pentru Epassy. Acesta a fost primul gol marcat de Ofri Arad la FCSB şi a venit într-un moment în care se vorbea de plecarea lui de la echipă. A jucat foarte puţin, iar Gigi Becali spunea că nu este de nivelul FCSB.

Ofri Arad a strâns doar 197 de minute în 5 meciuri la FCSB, din iarnă și până în prezent, iar până la reuşita cu Dinamo nu reuşise să înscrie.

Ofri Arad a mai marcat pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus, în chiar meciul lui de debut. VAR a anulat atunci golul pentru ofsaid.