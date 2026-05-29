Home | Tenis | Roland Garros | Șocul zilei la Roland Garros! Novak Djokovic, eliminat după ce a condus cu 2-0 la seturi. Meci de aproape cinci ore

Șocul zilei la Roland Garros! Novak Djokovic, eliminat după ce a condus cu 2-0 la seturi. Meci de aproape cinci ore

Daniel Işvanca Publicat: 29 mai 2026, 22:07

Novak Djokovic / Profimedia

Novak Djokovic a fost eliminat vineri seară în turul al treilea la Roland Garros, după un meci de aproape cinci ore cu brazilianul Joao Fonseca, locul 30 mondial.

Deși a condus cu scorul de 2-0 la seturi, fostul lider ATP a fost întors, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Jannik Sinner la turneul de Grand Slam de la Paris.

Novak Djokovic, eliminare șocantă la Roland Garros

Surpriza zilei la Roland Garros, acolo unde Novak Djokovic a suferit o eliminare șocantă într-o dispută din turul al treilea. Fostul lider mondial a fost învins de Joao Fonseca.

Sârbul părea să se îndrepte către o victorie fără emoții, având 2-0 la seturi, dar a fost surclasat de sportivul brazilian, care s-a impus în următoarele trei, la capătul a aproape cinci ore de joc.

Astfel, brazilianul devine primul tenismen din era Open care câștigă mai mult de un meci după ce revine de la 0-2 la seturi și care învinge un fost câștigător de Grand Slam, revenind de la 0-2 la seturi.

Performanţa realizată de brazilian este cu atât mai impresionantă, în condiţiile în care este abia a doua înfrângere suferită de sârb, după ce a condus cu 2-0 la seturi. S-a mai întâmplat în 2010, tot la Roland Garros, în sferturi, când Jurgen Melzer a revenit de la 0-2 în faţa lui Djokovic.

