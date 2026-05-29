Șocul zilei la Roland Garros! Novak Djokovic, eliminat după ce a condus cu 2-0 la seturi. Meci de aproape cinci ore

Novak Djokovic a fost eliminat vineri seară în turul al treilea la Roland Garros, după un meci de aproape cinci ore cu brazilianul Joao Fonseca, locul 30 mondial.
Deși a condus cu scorul de 2-0 la seturi, fostul lider ATP a fost întors, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Jannik Sinner la turneul de Grand Slam de la Paris.
Novak Djokovic, eliminare șocantă la Roland Garros
Surpriza zilei la Roland Garros, acolo unde Novak Djokovic a suferit o eliminare șocantă într-o dispută din turul al treilea. Fostul lider mondial a fost învins de Joao Fonseca.
Sârbul părea să se îndrepte către o victorie fără emoții, având 2-0 la seturi, dar a fost surclasat de sportivul brazilian, care s-a impus în următoarele trei, la capătul a aproape cinci ore de joc.
Astfel, brazilianul devine primul tenismen din era Open care câștigă mai mult de un meci după ce revine de la 0-2 la seturi și care învinge un fost câștigător de Grand Slam, revenind de la 0-2 la seturi.
2 – Joao Fonseca is now just the second teenager in the Open Era to:
claim multiple wins from 0-2 down at a GS event ✅
defeat a former Men's Singles champion from 0-2 down at a GS event ✅
defeat Novak Djokovic at a GS event ✅
Miracle!#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/7cGeyyKcrD
— OptaAce (@OptaAce) May 29, 2026
Performanţa realizată de brazilian este cu atât mai impresionantă, în condiţiile în care este abia a doua înfrângere suferită de sârb, după ce a condus cu 2-0 la seturi. S-a mai întâmplat în 2010, tot la Roland Garros, în sferturi, când Jurgen Melzer a revenit de la 0-2 în faţa lui Djokovic.
- Rafa Nadal a dat verdictul după ce Carlos Alcaraz s-a retras și de la Wimbledon: “Și eu m-am accidentat așa”
- Carlos Alcaraz s-a retras de la Wimbledon! Anunț devastator făcut de dublul-campion de la All England Club
- Jannik Sinner, campion la Roma! Italianul l-a învins în finală pe Casper Ruud. Tun financiar pentru liderul ATP
- Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Roma. Victorie în semifinala cu Daniil Medvedev, care s-a întins pe două zile
- Jannik Sinner a depășit recordul lui Novak Djokovic și este în semifinalele Mastersului de la Roma