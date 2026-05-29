Șocul zilei la Roland Garros! Novak Djokovic, eliminat după ce a condus cu 2-0 la seturi. Meci de aproape cinci ore

Novak Djokovic a fost eliminat vineri seară în turul al treilea la Roland Garros, după un meci de aproape cinci ore cu brazilianul Joao Fonseca, locul 30 mondial.

Deși a condus cu scorul de 2-0 la seturi, fostul lider ATP a fost întors, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Jannik Sinner la turneul de Grand Slam de la Paris.

Novak Djokovic, eliminare șocantă la Roland Garros

Sârbul părea să se îndrepte către o victorie fără emoții, având 2-0 la seturi, dar a fost surclasat de sportivul brazilian, care s-a impus în următoarele trei, la capătul a aproape cinci ore de joc.

Astfel, brazilianul devine primul tenismen din era Open care câștigă mai mult de un meci după ce revine de la 0-2 la seturi și care învinge un fost câștigător de Grand Slam, revenind de la 0-2 la seturi.