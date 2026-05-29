Incident în timpul barajului Dinamo – FCSB! A fost nevoie de intervenţia Jandarmeriei

Un incident a avut loc vineri seară, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în timpul meciului Dinamo – FCSB, finala barajului pentru Conference League. Potrivit Jandarmeriei Bucureşti, în timpul primei reprize, după marcarea golului de către echipa oaspete, un minor în vârstă de 13 ani, aflat în Tribuna I, însoţit de mama sa, şi-a manifestat bucuria în urma reuşitei echipei favorite.
Mai mulţi suporteri aflaţi în proximitate au reacţionat având un comportament verbal agresiv. Ei au adresat injurii minorului.
Jandarmeria, intervenţie în tribune, în timpul meciului Dinamo – FCSB
Jandarmii au intervenit imediat pentru prevenirea escaladării situaţiei şi pentru protejarea persoanelor implicate. Jandarmii au îndepărtat minorul şi pe mama acestuia din sectorul respectiv, iar cu acordul acesteia, cei doi au fost conduşi în zona destinată suporterilor echipei oaspete, de la Peluza Sud.
Totodată, în urma verificărilor efectuate, o persoană a fost identificată şi condusă la autospeciala de jandarmerie în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.
Barajul pentru calificarea în preliminariile Confernece League a ajuns în prelungiri, scorul după două reprize fiind 1-1. FCSB a deschis scorul în minutul 10, prin Dawa. Pentru Dinamo a egalat Karamoko, în minutul 73.
- „Iată că milogii joacă în Europa!” Aroganța lui Florin Tănase pentru dinamoviști! Ce spune despre viitorul său la FCSB
- Gigi Becali a anunțat numele fotbalistului din Liga 1 pe care l-a ofertat: „Mirel mi-a zis că are cele mai multe driblinguri”
- Mesajul lui Gigi Becali pentru Mihai Roatru: “Să dea 3 milioane de euro pe Târnovanu și îl dau”
- „Să continue ei să scrie pe social media!” Ironia lui Darius Olaru după ce dinamoviștii i-au strigat „milogule”
- Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat