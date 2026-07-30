Nu toată lumea e împotriva lui Gianni Infantino! Confederaţia interesată de propunerea preşedintelui FIFA: „Evaluăm iniţiativa”

Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) nu se alătură opoziţiei faţă de propunerea FIFA de a vinde acţiuni pentru Cupa Mondială. Organizaţia şi-a exprimat miercuri interesul pentru propunerea lui Gianni Infantino şi intenţionează să o studieze în curând.
O primă organizaţie i-a deschis uşa lui Gianni Infantino. Preşedintele FIFA şi organizaţia mondial ar lua în considerare vânzarea de acţiuni ale Cupei Mondiale către investitori privaţi.
Confederaţia Africană de Fotbal nu este împotriva planului lui Gianni Infantino
Infantino şi-a apărat miercuri planul, pe care îl consideră „o oportunitate, dar nu o obligaţie”.
Într-un comunicat, Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) a confirmat primirea propunerii înaintate de FIFA şi intenţionează să „examineze şi să evalueze iniţiativa «FIFA Forward Enterprise» propusă” săptămâna viitoare în cadrul Comitetului Executiv.
CAF a invitat, de asemenea, asociaţiile sale membre să analizeze propunerea FIFA Forward Enterprise şi să participe la procesul de consultare.
Obiectivul organismului de conducere este de a continua consultările şi de a colabora îndeaproape cu toate părţile interesate, dar mai presus de toate, de a sprijini creşterea resurselor financiare şi de altă natură pentru dezvoltarea şi creşterea fotbalului în Africa şi în întreaga lume.
CAF este prima confederaţie care nu se opune public proiectului, în timp ce UEFA şi CONCACAF şi-au exprimat destul de clar opoziţia.
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