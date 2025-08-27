Universitatea Craiova - Başakşehir, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii vor calificarea istorică în grupa Conference League - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova – Başakşehir, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii vor calificarea istorică în grupa Conference League

Publicat: 27 august 2025, 21:38

Universitatea Craiova – Başakşehir, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii vor calificarea istorică în grupa Conference League

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova / Sport Pictures

Meciul Universitatea Craiova – Başakşehir este în format LIVE TEXT joi, de la ora 20:30, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Oltenii lui Mirel Rădoi visează la o calificare istorică într-o grupă europeană. În tur, ei s-au impus cu 2-1. Cicâldău şi Mora au marcat pentru Universitatea Craiova în meciul tur. Turcii au înscris în finalul meciului tur, în minutul 87. Festy Ebosele a trimis un şut-centrare, iar portarul oltenilor, Isenko, şi-a introdus balonul în propria poartă.

Universitatea Craiova – Başakşehir LIVE TEXT

Meciul retur al Universităţii Craiova cu Istanbul Başakşehir ar urma să se dispute cu casa închisă. 23.000 de bilete din cele 25.000 de bilete puse în vânzare au fost deja achiziţionate.

Ştefan Baiaram este incert pentru disputa retur a Universităţii Craiova cu Istanbul Başakşehir. Antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi, a transmis la conferinţa de presă că echipa lui speră într-o refacere miraculoasă a lui Baiaram.

Într-adevăr, avem semne de întrebare legate de primul 11. În continuare, Fane (n.r: Baiaram) este cu noi în cantonament pentru tratament, resimte dureri, iar în seara aceasta vom vedea dacă va putea să facă măcar o sesiune de bicicletă și câteva exerciții în sală. Vom analiza dimineață, după antrenament, și împreună cu staff-ul medical vom lua o decizie privind titularizarea lui.

Vom evalua riscurile la care îl expunem. Este evident că mâine, de la început, avem nevoie ca fiecare jucător să dea mai mult decât în tur. Mai avem noaptea asta și câteva ore mâine, sperăm ca departamentul medical să facă minuni, astfel încât să-l putem folosi măcar câteva minute, dacă nu va fi complet refăcut.

Dacă nu va putea juca, avem două variante: Steven Nsimba și Barbu. Probabil va juca Steven, pentru că Barbu este tânăr și nu putem pune prea multă presiune pe umerii lui”, a declarat Mirel Rădoi la conferinţa de presă.

 

