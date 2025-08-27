Universitatea Craiova - Başakşehir, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii vor calificarea istorică în grupa Conference League - Antena Sport

Meciul Universitatea Craiova – Başakşehir este în format LIVE TEXT joi, de la ora 20:30, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Oltenii lui Mirel Rădoi visează la o calificare istorică într-o grupă europeană. În tur, ei s-au impus cu 2-1. Cicâldău şi Mora au marcat pentru Universitatea Craiova în meciul tur. Turcii au înscris în finalul meciului tur, în minutul 87. Festy Ebosele a trimis un şut-centrare, iar portarul oltenilor, Isenko, şi-a introdus balonul în propria poartă.

Universitatea Craiova – Başakşehir LIVE TEXT

Meciul retur al Universităţii Craiova cu Istanbul Başakşehir ar urma să se dispute cu casa închisă. 23.000 de bilete din cele 25.000 de bilete puse în vânzare au fost deja achiziţionate.

Ştefan Baiaram este incert pentru disputa retur a Universităţii Craiova cu Istanbul Başakşehir. Antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi, a transmis la conferinţa de presă că echipa lui speră într-o refacere miraculoasă a lui Baiaram.

„Într-adevăr, avem semne de întrebare legate de primul 11. În continuare, Fane (n.r: Baiaram) este cu noi în cantonament pentru tratament, resimte dureri, iar în seara aceasta vom vedea dacă va putea să facă măcar o sesiune de bicicletă și câteva exerciții în sală. Vom analiza dimineață, după antrenament, și împreună cu staff-ul medical vom lua o decizie privind titularizarea lui.