Edi Iordănescu, mesaj ferm după eșecul din Conference League cu Legia Varșovia: "Îmi asum 100% responsabilitatea" - Antena Sport

Edi Iordănescu a ținut să își facă “mea culpa” după ce a debutat cu stângul alături de Legia Varșovia în grupa Conference League. Polonezii au fost învinși de cei de la Samsunspor pe teren propriu, scor 0-1.

Fostul selecționer al României a adresat și o situație care a generat controverse în rândul suporterilor, și anume că a schimbat 10 jucători din echipa de start față de meciul precedent. Iordănescu a punctat volumul mare de meciuri pe care l-au elevii săi de jucat, spre deosebire de adversarii din Turcia.

Ce a spus Edi Iordănescu după eșecul Legiei din UECL

Antrenorul român a mai vorbit și despre prestația elevilor săi și s-a arătat mulțumit că echipa și-a menținut stilul, deși a schimbat aproape toată “garnitura” de start. În plus, Iordănescu este de părere că formația sa a controlat meciul, deși rezultatul final nu a fost în favoarea sa.

“Îmi asum 100% responsabilitatea pentru asta. Am jucat cinci meciuri în 15 zile, testele au arătat că unii jucători erau obosiți și știm ce s-a întâmplat cu Kamil Piątkowski, că s-a accidentat. Am jucat 18 meciuri în acest sezon, Samsunspor nouă.

Nu am nicio garanție că ar fi fost mai bine să jucăm cu aceeași echipă. Desigur, este mai ușor să nu facem atâtea schimbări, dar este un mesaj puternic pentru grup că cred în ei. Și în ciuda a 10 schimbări, ne-am menținut stilul.