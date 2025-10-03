Daniel Pancu nu a mai rezistat şi l-a criticat pe Mirel Rădoi după Rakow - Universitatea Craiova 2-0: "Mă enervez rar" - Antena Sport

Daniel Pancu, fostul selecţioner al României U21, a avut un discurs dur după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în faţa polonezilor de la Rakow, din prima etapă a fazei principale Conference League.

Rakow a câştigat meciul de pe teren propriu cu 2-0, la capătul unui joc în care lipsa de experienţă a oltenilor la nivel european şi-a spus cuvântul. Cu toate acestea, Daniel Pancu a avut un reproş pentru Mirel Rădoi.

Daniel Pancu, revoltat după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: “Mi se pare ciudat că nu au folosit jucători sub 21 de ani”

Fostul selecţioner al naţionalei de tineret nu a putut înţelege de ce Universitatea Craiova nu a folosit niciun jucător sub 21 de ani în meciul din Polonia, mai ales spre finalul meciului, atunci când Rakow era deja în avantaj.

De asemenea, Pancu este de părere că jucătorii sub 21 de ani nu ar mai prinde minute nici în campionat, dacă nu ar exista regula impusă de FRF:

“Uite, Craiova nu a folosit niciun under. Mi se pare ciudat. M-am supărat puțin. Mă enervez rar. Dar de ce mai țineți 5-6 jucători U21 acolo? Să le transmiteți că pot juca doar în campionat?! E 0-2, nu știu de ce nu intră nici unul, să-i vadă în cupele europene.