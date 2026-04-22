Cristi Chivu, bucurie nebună în Inter – Como 3-2. Românul, schimbare uriașă pentru calificarea în finala Cupei Italiei

Cristi Chivu s-a bucurat pe deplin, alături de jucătorii săi, în semifinala nebună dintre Inter și Como, din Cupa Italiei. Echipa antrenorului român a revenit fabulos, de la 0-2, reușind să câștige returul cu 3-2, turul terminându-se cu scorul de 0-0.

Como a condus cu 2-0 după ce Martin Baturina și Da Cunha au marcat în minutele 32, respectiv 48.

Cristi Chivu, bucurie nebună în Inter – Como 3-2

În repriza secundă, Cristi Chivu l-a trimis în teren pe Petar Sucic, în minutul 60. Mijlocașul croat i-a oferit o pasă de gol lui Hakan Calhanoglu, în minutul 69. Internaționalul turc a reușit să reducă din diferență, marcând cu un șut din marginea terenului.

În minutul 86, același Hakan Calhanoglu a egalat pentru Inter. Turcul a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea excelentă a lui Petar Sucic. Imediat după al doilea gol marcat de Calhanoglu, Cristi Chivu a alergat de pe bancă pentru a sărbători alături de jucătorii săi.

Schimbarea efectuată de antrenorul român în minutul 60, atunci când l-a scos de pe teren pe Piotr Zielinski și l-a trimis în locul său pe Petar Sucic, s-a dovedit a fi una extrem de inspirată. În minutul 89, mijlocașul croat a marcat golul victoriei pentru Inter.