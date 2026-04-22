Cristi Chivu, bucurie nebună în Inter – Como 3-2. Românul, schimbare uriașă pentru calificarea în finala Cupei Italiei

Cristi Chivu s-a bucurat pe deplin, alături de jucătorii săi, în semifinala nebună dintre Inter și Como, din Cupa Italiei. Echipa antrenorului român a revenit fabulos, de la 0-2, reușind să câștige returul cu 3-2, turul terminându-se cu scorul de 0-0.
Como a condus cu 2-0 după ce Martin Baturina și Da Cunha au marcat în minutele 32, respectiv 48.
Cristi Chivu, bucurie nebună în Inter – Como 3-2
În repriza secundă, Cristi Chivu l-a trimis în teren pe Petar Sucic, în minutul 60. Mijlocașul croat i-a oferit o pasă de gol lui Hakan Calhanoglu, în minutul 69. Internaționalul turc a reușit să reducă din diferență, marcând cu un șut din marginea terenului.
În minutul 86, același Hakan Calhanoglu a egalat pentru Inter. Turcul a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea excelentă a lui Petar Sucic. Imediat după al doilea gol marcat de Calhanoglu, Cristi Chivu a alergat de pe bancă pentru a sărbători alături de jucătorii săi.
Schimbarea efectuată de antrenorul român în minutul 60, atunci când l-a scos de pe teren pe Piotr Zielinski și l-a trimis în locul său pe Petar Sucic, s-a dovedit a fi una extrem de inspirată. În minutul 89, mijlocașul croat a marcat golul victoriei pentru Inter.
WE MADE A COMEBACK. WE WON. WE’RE GOING TO THE FINAL 🖤💙 pic.twitter.com/CDZM8pjZYG
— Inter ⭐⭐ (@Inter) April 21, 2026
Și după această reușită, Cristi Chivu a sprintat către jucătorii săi, bucurându-se alături de ei. Inter s-a calificat astfel în finala Cupei Italiei, unde se va duela cu învingătoarea duelului Lazio – Atalanta. Cele două au remizat în tur, scor 2-2.
Vezi aici bucuria lui Cristi Chivu, alături de jucătorii lui Inter, după golul de 3-2 cu Como.
Este pentru a doua oară în zece zile când Inter revine de la 0-2 în fața celor de la Como. În etapa a 32-a din Serie A, trupa lui Cesc Fabregas i-a condus pe nerazzurri în prima repriză, însă partida s-a încheiat cu scorul de 4-3, în favoarea elevilor lui Cristi Chivu.
Cristi Chivu se apropie de o performanță uriașă, în primul sezon pe banca lui Inter. Antrenorul poate face eventul cu nerazzurrii, fiind la un pas și de câștigarea titlului în Serie A. Echipa sa ar putea deveni campioană încă din acest week-end, după meciul cu Torino.
