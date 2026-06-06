Lewis Hamilton a dezvăluit pe cine va susține la Campionatul Mondial: „Pentru mine, sunt la egalitate cu Anglia!”

Sir Lewis Hamilton se află în acest zile la Monaco pentru Marele Premiu de Formula 1, însă este cu gândul și la Campionatu Mondial de fotbal! Ambele sunt transmise în direct în Universul Antena! Iar Hamilton a fost întrebat pe cine va susține la Campionatul Mondial. Răspunsul? Anglia și Brazilia.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Hamilton susține Brazilia

Afinitatea lui Hamilton nu este o noutate. Din contră, este atât de cunoscută încât în 2022 a primit cetățenie onorifică. Așa că răspunsul dat la întrebarea legată de următoarea ediție de Mondial nu surprinde.

„Pentru mine, e la egalitate cu Anglia. Sincer vă spun, Brazilia a fost mereu echipa mea preferată. Am crescut în Anglia însă mereu mi-a plăcut să văd Brazilia jucând. Cred că acele culori, cultura și jucătorii care mereu păreau mai talentați, erau atât de cool.

Pur și simplu apreciez ce reprezintă. Mulți dintre jucători vin de pe străzi unde jucau fără încălțăminte și este ceva cu adevărat special la cultura braziliană” spune Hamilton.