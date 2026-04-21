Inter – Como LIVE TEXT (22:00). Chivu speră la event în primul sezon pe banca Interului

Inter – Como, manșa retur din semifinala Cupei Italiei, se va disputa azi, de la ora 22:00. În a doua semifinală, miercuri seară se vor înfrunta Atalanta și Lazio, după 2-2 în tur la Roma.
Inter are avantajul propriului teren, iar cele două echipe pleacă de pe picior de egalitate după 0-0 în meciul din urmă cu o lună.
INTER – COMO LIVE TEXT 22:00
Echipele probabile:
Inter (3-5-2):
Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu
Como (4-2-3-1):
Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Antrenor: Fabregas
La un pas de titlu în Serie A pe care l-ar putea obține matematic chiar în weekend, Interul lui Cristi Chivu rămâne la turație maximă. Chivu poate deveni primul antrenor român campion în top 5 campionate europene. De event nu s-a apropiat nimeni altcineva până acum.
Inter are și un avantaj moral în fața lui Como, în fața căreia este neînvinsă până acum. Mai mult, în cele două partide de campionat golaverajul este 8-3 pentru Inter, care a câștigat ambele partide. Însă meciul retur, disputat în urmă cu doar două săptămâni, a fost unul în care Como a condus cu 2-0 înainte ca Inter să revină, astfel că echipa lui Fabregas are speranțe într-o calificare istorică în finala Cupei.
