Cristiano Ronaldo a primit un nou premiu. Obiectivul istoric stabilit: „Încă am pasiune și sunt motivat” - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a primit un nou premiu, la vârsta de 40 de ani. Starul lusitan de la Al Nassr a fost desemnat cel mai bun fotbalist din Orientul Mijlociu, la Gala Globe Soccer Awards 2025.
Cristiano Ronaldo a primit trofeul la Dubai, la o zi după ce a reușit o „dublă” pentru Al Nassr. CR7 a punctat de două ori în victoria cu 3-0 cu Al Okhdood, din etapa a 11-a a primei ligi din Arabia Saudită.
După ce a urcat pe scena de la Dubai pentru a-și ridica trofeul, Cristiano Ronaldo a ținut și un mic discurs. Starul lusitan a făcut o promisiune istorică, fiind convins că va ajunge la 1000 de goluri marcate în întreaga carieră. În prezent, CR7 are 956 de goluri înscrise.
„Mulțumesc celor de la Globe Soccer, este o mare plăcere să văd atât de multe personalități la gală. E una dintre galele mele favorite.
Nu e ușor să continui să joc, dar încă am pasiune și sunt motivat să continui. Indiferent unde joc, în Orientul Mijlociu sau în Europa, vreau să câștig trofee și să ajung la numărul pe care toți îl știți (n.r – cele 1.000 de goluri).
Sunt sigur că voi reuși să ajung acolo dacă nu voi avea parte de accidentări”, a declarat Cristiano Ronaldo, după ce a primit premiul de cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu în 2025.
Cristiano Ronaldo se pregătește și de World Cup 2026, turneu care se va vedea exclusiv în Universul Antena. Starul lusitan va participa pentru a șasea oară la un Mondial alături de Portugalia.
