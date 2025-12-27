Cristiano Ronaldo, gol cu călcâiul! Dublă spectaculoasă pentru CR7, care a atins borna 956 - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 27 decembrie 2025, 17:55

Cristiano Ronaldo, după marcarea unui gol - Profimedia Images

Cristiano Ronaldo continuă să marcheze la foc automat în drumul său spre golul 1.000. Starul de 40 de ani a ajuns la cota 956 după dubla senzaţională din prima repriză a meciului dintre Al-Nassr şi Al Okhdood.

Ronaldo a deschis scorul în minutul 31, după o execuţie simplă din faţa porţii, în urma unei faze fixe.

Dublă pentru Cristiano Ronaldo

În prelungirile primei reprize, CR7 a lovit din nou: a reuşit dubla după ce a trimis mingea în poartă cu călcâiul din careul mic, în urma unei pase primite de la Brozovic.

Ronaldo a ajuns astfel la 956 de goluri marcate în întreaga carieră, dintre care 5 pentru Sporting, 145 pentru Manchester United, 450 pentru Real Madrid, 101 pentru Juventus, 112 pentru Al-Nassr şi 143 pentru naţionala Portugaliei.

Pentru Cristiano, acesta a fost al 40-lea gol marcat în 2025. În 2023, el şi-a trecut în cont 54 de reuşite, în timp ce anul trecut a marcat de 43 de ori.

