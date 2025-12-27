Cristiano Ronaldo, gol cu călcâiul! Dublă spectaculoasă pentru CR7, care a atins borna 956 - Antena Sport

În prelungirile primei reprize, CR7 a lovit din nou: a reuşit dubla după ce a trimis mingea în poartă cu călcâiul din careul mic, în urma unei pase primite de la Brozovic.

Cristiano Ronaldo continuă să marcheze la foc automat în drumul său spre golul 1.000. Starul de 40 de ani a ajuns la cota 956 după dubla senzaţională din prima repriză a meciului dintre Al-Nassr şi Al Okhdood.

Ronaldo a ajuns astfel la 956 de goluri marcate în întreaga carieră, dintre care 5 pentru Sporting, 145 pentru Manchester United, 450 pentru Real Madrid, 101 pentru Juventus, 112 pentru Al-Nassr şi 143 pentru naţionala Portugaliei.

Pentru Cristiano, acesta a fost al 40-lea gol marcat în 2025. În 2023, el şi-a trecut în cont 54 de reuşite, în timp ce anul trecut a marcat de 43 de ori.