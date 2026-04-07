CT-ul îngrijorător al lui Mircea Lucescu, analizat de un medic cardiolog: “Statusul este extrem de grav”

Andrei Nicolae Publicat: 7 aprilie 2026, 17:29

CT-ul îngrijorător al lui Mircea Lucescu, analizat de un medic cardiolog: Statusul este extrem de grav

Mircea Lucescu, la o tragere la sorți / Profimedia

Mircea Lucescu a fost supus unui CT care a relevat numeroase probleme de ordin cardiologic, iar recent un medic primar care se ocupă fix cu această ramură a explicat pe înțelesul tuturor ce înseamnă rezultatele respective. Concret, nu doar inima fostului selecționer al României are probleme, ci și creierul și plămânii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu trece prin momente extrem de dificile în aceste zile, după ce a suferit vinerea trecută un infarct miocardic acut. De duminică, starea fostului selecționer s-a înrăutățit, fiind în comă indusă, iar ultimele informații venite de la Spitalul Universitar nu au arătat că ar exista vreo îmbunătățire.

Explicațiile pentru rezultatul CT-ului lui Mircea Lucescu

Luni, medicii care se ocupă de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial. Cu toate acestea, spitalul a emis recent un comunicat care arată problemele pe care le are antrenorul, iar recent cadrele medicale au decis să anuleze operația.

Rezultatul CT-ului care a întors decizia medicilor a fost explicate de Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog care activează la Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar Arseni”. Cadrul medical a declarat că starea lui “Il Luce” este una extrem de gravă, mai multe organe vitale ale fostului selecționer fiind afectate.

Din păcate, aceste lucruri arată că nu doar inima e extrem de șubrezită, cât și creierul și plămânii. Din cauză că s-au format cheaguri de sânge pe circulație, și creierul, și plămânii au început să sufere foarte mult. Sunt cheaguri de sânge care au plecat și spre cap, dând accident vascular cerebral, au plecat și în arterele care intră în plămâni.

Reclamă
Reclamă

La momentul acesta, nivelul de afectare a organismului este pluriorgan. Și inima, și creierul, și componenta pulmonară. Ceea ce sugerează că statusul este extrem de grav la momentul acesta.

În tot acest context, probabil că se evaluează, efectiv, cea mai bună formulă pentru a sprijini funcțiile vitale, astfel încât să nu se destabilizeze complet“, a spus cadrul medical, potrivit gsp.ro.

Ultimul comunicat emis de Spitalul Universitar despre starea lui Mircea Lucescu

Revenind la informarea publică asupra stării dlui Mircea Lucescu, facem următoarele precizări:

Reclamă

– pacientul a fost supus astăzi unei investigaţii CT complexe
– ⁠medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situaţia, informând familia
– ⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism pulmonar.
– ⁠pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informatii publice“, a transmis instituția medicală.

Reclamă
