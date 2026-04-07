Un nou anunţ crunt al Spitalului Universitar despre Mircea Lucescu: “Semne de accidente vasculare ischemice”

Spitalul Universitar a emis un nou comunicat despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, antrenorul de 80 de ani care se află în comă indusă începând de duminică.

După efectuarea unui CT, specialiştii au observat “mai multe semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism pulmonar”.

Comunicatul Spitalului Universitar despre Mircea Lucescu

“Revenind la informarea publică asupra stării dlui Mircea Lucescu, facem următoarele precizări:

– pacientul a fost supus astăzi unei investigaţii CT complexe

– ⁠medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situaţia, informând familia

– ⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism pulmonar.

– ⁠pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informatii publice”, este comunicatul emis de Spitalul Universitar