Un nou anunţ crunt al Spitalului Universitar despre Mircea Lucescu: “Semne de accidente vasculare ischemice”

Dan Roșu Publicat: 7 aprilie 2026, 15:39

Mircea Lucescu - Profimedia Images

Spitalul Universitar a emis un nou comunicat despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, antrenorul de 80 de ani care se află în comă indusă începând de duminică.

După efectuarea unui CT, specialiştii au observat “mai multe semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism pulmonar”.

Comunicatul Spitalului Universitar despre Mircea Lucescu

“Revenind la informarea publică asupra stării dlui Mircea Lucescu, facem următoarele precizări:

– pacientul a fost supus astăzi unei investigaţii CT complexe
– ⁠medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situaţia, informând familia
– ⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism pulmonar.
– ⁠pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informatii publice”, este comunicatul emis de Spitalul Universitar

Ce arată concluzia CT‑ului

Sunt semne de AVC‑uri ischemice cerebrale „multiple”, adică mai multe zone de creier afectate de lipsa de irigație sanguină (de obicei din cauza cheagurilor), ceea ce poate explica leziuni neurologice (slăbiciune, dificultăți de vorbire, tulburări motorii sau cognitive).

Sunt „focare de trombembolism pulmonar”, ceea ce înseamnă că în plămâni există zone care nu sunt bine irigate din cauza obstrucției unor artere pulmonare de către embolii (chiar dacă nu întregul plămân este blocat).

Mircea Lucescu se află la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutăţit. Alexandru Rogobete a vorbit şi el marţi despre situaţia în care se află Il Luce.

„Tot ce vă pot comunica este că, în momentul de față, este îngrijit la Terapie Intensivă. Prognosticul e rezervat și nu aș vrea să speculăm o evoluție într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă”, a spus Alexandru Rogobete, aflat la Timişoara, de Ziua Sănătăţii.

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

