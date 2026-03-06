Sancţiunea primită de Florentin Petre pentru că a înjurat Steaua şi Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Sancţiunea primită de Florentin Petre pentru că a înjurat Steaua şi Rapid

Radu Constantin Publicat: 6 martie 2026, 18:03

Florentin Petre / SPORT PICTURES

Împreună cu Claudiu Niculescu, Florentin Petre, secund la Dinamo, a mers, după 1-0 cu Unirea Slobozia, la galerie și a înjurat-o pe marea rivală, FCSB, club condus de Gigi Becali. A urmat o întreagă dispută în fotbalul românesc în urma acestui incident, iar Petre a fost chemat la Comisia de Disciplină să dea explicaţii pentru gestul lui.

Fostul internațional a fost audiat luni la sediul FRF, unde a participat şi acţionarul Andrei Nicolescu. El a trebuit să dea explicaţii pentru scandările cu tentă jignitoare pe care le-a făcut la adresa rivalelor Steaua și Rapid.

Astăzi a venit şi decizia. Florentin Petre a scăpat iefti, cu un avertisment și o penalitate sportivă de 7.500 de lei, în baza articolelor 12 și 14 bis raportate la articolul 54 din Regulamentul Disciplinar al FRF.

Clubul Dinamo a fost, la rândul său, penalizat cu 15.000 de lei.

