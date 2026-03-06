Real Madrid, în pericol să-l piardă pe Thibaut Courtois. Portarul, ademenit cu un salariu de 30 de milioane de euro - Antena Sport

În vară se vor împlini opt ani de când Thibaut Courtois a semnat cu Real Madrid, însă presa vorbește deja de o despărțire. Portarul belgian mai are contract cu vicecampioana Spaniei până la finalul sezonului 2026/2027, dar șansele ca el să rămână din vară sunt mici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani are o ofertă incredibilă venită din Arabia Saudită, iar salariul care i s-a propus este de aproape patru ori mai mare ca la formația de pe ”Bernabeu”.

Thibaut Courtois, ofertă de nerefuzat din Arabia Saudită

Portarul belgian a primit o ofertă incredibilă din Arabia Saudită și are șanse mari să se despartă de Real Madrid la finalul acestui sezon. Courtois are un salariu de opt milioane de euro în La Liga, dar ar putea primi de patru ori mai mult în ”Liga Stelelor”.

Potrivit celor de la Diario Madridista, fotbalistul celor de la Real Madrid este dorit de un club din Saudi Pro League, care îi oferă acestuia un salariu de aproximativ 30 de milioane de euro pe an.

Courtois mai are contract cu „los blancos” până la finalul sezonului 2026/2027, iar sursa citată menționează că vicecampioana Spaniei va lua și niște bani pentru transferul acestuia.