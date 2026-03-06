Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: "Oricine l-a ales știa" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: “Oricine l-a ales știa”

Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: “Oricine l-a ales știa”

Andrei Nicolae Publicat: 6 martie 2026, 17:33

Comentarii
Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: Oricine l-a ales știa

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Getty Images

Cristi Chivu pregătește în aceste zile meciul cunoscut drept Derby della Madonnina, partida care le pune față în față pe Inter și pe AC Milan. Înainte de derby-ul care poate cântări enorm în lupta la titlu, antrenorul român a fost remarcat de un fost fundaș al “nerazzurrilor”, Fabio Galante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter urmează să dispute duminică un meci extrem de important în cursa pentru Scudetto. Cu 11 etape înainte de final și cu 10 puncte avans în ierarhia din Serie A, echipa lui Chivu dă peste AC Milan, ocupanta locului secund din clasament care speră să relanseze lupta cu o victorie.

Munca lui Chivu, validată înainte de Derby della Madonnina

Înainte de meciul care va avea loc pe San Siro, cu trupa lui Allegri în postura de gazdă, Fabio Galante, fost jucător la Inter, a prefațat derby-ul în cotidianul Corriere della Sera. Fotbalistul care a câștigat Cupa UEFA alături de “nerazzurri” în 1998 crede că o victorie a lui Inter ar încheia socotelile în privința luptei pentru trofeu, în timp ce un succes al lui Milan ar face lucrurile mai interesante pe final de sezon.

Fostul fundaș central a analizat ulterior în detaliu trupa antrenorului român, prilej pentru care l-a lăudat pe Chivu pentru modul în care și-a implementat ideile pe Giuseppe Meazza. Dintre jucători, Galante i-a remarcat pe Pio Esposito și pe Federico Dimarco, așteptând de la tânărul atacant italian un meci mare.

Chivu? Am făcut cursul de antrenori cu el la Coverciano. E un tip inteligent. Oricine l-a ales știa de Cristian că poate să se descurce bine în acest campionat. Nu a dat peste cap munca excelentă a lui Simone Inzaghi.

Reclamă
Reclamă

A adus niște idei noi, precum o linie defensivă mai avansată sau mai multe rotații importante. Cel mai bun lucru este că s-a făcut îndrăgit de jucători, stabilind o legătură puternică. Mă bucur și îl felicit.

Ar putea fi derby-ul lui Pio Esposito? Sper, pentru că e un jucător care merită. Dimarco? Era deja bun în era lui Simone Inzaghi, dar în acest an a făcut lucruri minunate, assist după assist și gol după gol“, a scris fostul fundaș central.

În prezent reprezentant în cadrul clubului “nerazzurro”, Galante a jucat la Inter între 1996 și 1999, după ce a fost cumpărat pe 4,5 milioane de euro de la Genoa. Acesta a strâns 88 de meciuri la Inter, perioadă în care a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.

"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Observator
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
17:25
Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat
17:21
Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali
16:59
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie
16:55
Florin Bratu “schimbă foaia” la Metaloglobus: “Din clipa asta!”. Primul mesaj după revenirea în Liga 1
16:47
Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia
16:47
Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”