Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: "Oricine l-a ales știa" - Antena Sport

Cristi Chivu pregătește în aceste zile meciul cunoscut drept Derby della Madonnina, partida care le pune față în față pe Inter și pe AC Milan. Înainte de derby-ul care poate cântări enorm în lupta la titlu, antrenorul român a fost remarcat de un fost fundaș al “nerazzurrilor”, Fabio Galante.

Inter urmează să dispute duminică un meci extrem de important în cursa pentru Scudetto. Cu 11 etape înainte de final și cu 10 puncte avans în ierarhia din Serie A, echipa lui Chivu dă peste AC Milan, ocupanta locului secund din clasament care speră să relanseze lupta cu o victorie.

Munca lui Chivu, validată înainte de Derby della Madonnina

Înainte de meciul care va avea loc pe San Siro, cu trupa lui Allegri în postura de gazdă, Fabio Galante, fost jucător la Inter, a prefațat derby-ul în cotidianul Corriere della Sera. Fotbalistul care a câștigat Cupa UEFA alături de “nerazzurri” în 1998 crede că o victorie a lui Inter ar încheia socotelile în privința luptei pentru trofeu, în timp ce un succes al lui Milan ar face lucrurile mai interesante pe final de sezon.

Fostul fundaș central a analizat ulterior în detaliu trupa antrenorului român, prilej pentru care l-a lăudat pe Chivu pentru modul în care și-a implementat ideile pe Giuseppe Meazza. Dintre jucători, Galante i-a remarcat pe Pio Esposito și pe Federico Dimarco, așteptând de la tânărul atacant italian un meci mare.

“Chivu? Am făcut cursul de antrenori cu el la Coverciano. E un tip inteligent. Oricine l-a ales știa de Cristian că poate să se descurce bine în acest campionat. Nu a dat peste cap munca excelentă a lui Simone Inzaghi.