Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali - Antena Sport

Gigi Becali pregătește o reconstrucție la FCSB la finalul acestui sezon, după ce formația antrenată de Elias Charalambous a ratat accederea în play-off.
Kevin Ciubotaru este unul dintre jucătorii doriți de campioana Ligii 1, însă Giovanni Becali a făcut un anunț care nu-l va bucura deloc pe patronul roș-albaștrilor.
Kevin Ciubotaru nu va ajunge la FCSB
Kevin Ciubotaru a avut evoluții impresionante în actualul sezon, acesta fiind convocat de Mircea Lucescu și la naționala de fotbal a României. Dubă ce a debutat sub tricolor, cota fundașului stânga a crescut, iar interesul a devenit tot mai ridicat.
Gigi Becali a confirmat în repetate rânduri că și-l dorește, însă Giovanni Becali a venit cu un anunț care nu va fi pe placul patronului celor de la FCSB.
„Din păcate, cel care îi trebuia lui Gigi a plecat în America, am auzit. Kevin Ciubotaru a semnat în SUA. Eu îl luam la FCSB. Ei spun că Pantea joacă și stânga și dreapta… tot îl plimbă așa. E un jucător bun, dar nu știu dacă titular”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.
- 400.000 de euro este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru
- 37 de meciuri are acesta în tricoul celor de la Hermannstadt
