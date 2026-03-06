Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali - Antena Sport

Gigi Becali pregătește o reconstrucție la FCSB la finalul acestui sezon, după ce formația antrenată de Elias Charalambous a ratat accederea în play-off.

Kevin Ciubotaru este unul dintre jucătorii doriți de campioana Ligii 1, însă Giovanni Becali a făcut un anunț care nu-l va bucura deloc pe patronul roș-albaștrilor.

Kevin Ciubotaru nu va ajunge la FCSB

Kevin Ciubotaru a avut evoluții impresionante în actualul sezon, acesta fiind convocat de Mircea Lucescu și la naționala de fotbal a României. Dubă ce a debutat sub tricolor, cota fundașului stânga a crescut, iar interesul a devenit tot mai ridicat.

Gigi Becali a confirmat în repetate rânduri că și-l dorește, însă Giovanni Becali a venit cu un anunț care nu va fi pe placul patronului celor de la FCSB.

„Din păcate, cel care îi trebuia lui Gigi a plecat în America, am auzit. Kevin Ciubotaru a semnat în SUA. Eu îl luam la FCSB. Ei spun că Pantea joacă și stânga și dreapta… tot îl plimbă așa. E un jucător bun, dar nu știu dacă titular”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.