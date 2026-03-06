Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali

Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali

Daniel Işvanca Publicat: 6 martie 2026, 17:21

Comentarii
Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali pregătește o reconstrucție la FCSB la finalul acestui sezon, după ce formația antrenată de Elias Charalambous a ratat accederea în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kevin Ciubotaru este unul dintre jucătorii doriți de campioana Ligii 1, însă Giovanni Becali a făcut un anunț care nu-l va bucura deloc pe patronul roș-albaștrilor.

Kevin Ciubotaru nu va ajunge la FCSB

Kevin Ciubotaru a avut evoluții impresionante în actualul sezon, acesta fiind convocat de Mircea Lucescu și la naționala de fotbal a României. Dubă ce a debutat sub tricolor, cota fundașului stânga a crescut, iar interesul a devenit tot mai ridicat.

Gigi Becali a confirmat în repetate rânduri că și-l dorește, însă Giovanni Becali a venit cu un anunț care nu va fi pe placul patronului celor de la FCSB.

„Din păcate, cel care îi trebuia lui Gigi a plecat în America, am auzit. Kevin Ciubotaru a semnat în SUA. Eu îl luam la FCSB. Ei spun că Pantea joacă și stânga și dreapta… tot îl plimbă așa. E un jucător bun, dar nu știu dacă titular”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
  • 400.000 de euro este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru
  • 37 de meciuri are acesta în tricoul celor de la Hermannstadt
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Observator
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi”
Fanatik.ro
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi”
16:59
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie
16:55
Florin Bratu “schimbă foaia” la Metaloglobus: “Din clipa asta!”. Primul mesaj după revenirea în Liga 1
16:47
Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia
16:47
Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României
16:31
Filipe Coelho a răbufnit înaintea meciului cu Rapid: „Viața nu e corectă uneori”
16:30
Accidentarea lui Cristiano Ronaldo, mai serioasă decât se aștepta! Anunțul antrenorului starului portughez
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”