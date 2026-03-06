Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Vreau să-mi fac treaba și să devin campion” - Antena Sport

Dennis Man a impresionat încă din primul său sezon în tricoul celor de la PSV Eindhoven și este o chestiune de timp până când acesta va deveni campion în Eredivisie.

Fotbalistul român a fost desemnat cel mai bun jucător din campionat în luna februarie, iar acesta a precizat care sunt obiectivele sale alături de gruparea olandeză.

Dennis Man, 3 goluri în Eredivisie în februarie

Dennis Man a schimbat campionatul la începutul acestui sezon, iar alegerea făcută de internaționalul român pare să fie una inspirată. Extrema naționalei are 6 goluri și 6 pase decisive în campionat și a fost desemnat cel mai bun jucător în luna februarie.

Acesta a oferit un interviu pentru presa din Olanda și a explicat cât de greu i-a fost să se adapteze în Eredivisie, dar și ce obiective și-a trasat alături de formația antrenată de Peter Bosz.

„Nu mă așteptam cu adevărat la asta, dar sunt foarte mulțumit. (n.r. Despre faptul că anterior coechipierii săi Joey Veerman și Guus Til au primit acest titlu) Nu am fost gelos, dar mi-am dorit foarte mult.