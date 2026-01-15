Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum l-a dat afară CFR Cluj pe "călăul" Realului: "A fost o greșeală" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cum l-a dat afară CFR Cluj pe “călăul” Realului: “A fost o greșeală”

Cum l-a dat afară CFR Cluj pe “călăul” Realului: “A fost o greșeală”

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 13:24

Comentarii
Cum l-a dat afară CFR Cluj pe călăul Realului: A fost o greșeală

Jefte Betancor (32 de ani) a avut parte de cel mai tare moment al carierei. Atacantul cotat la 600.000 de euro a reuşit dubla în Albacete – Real Madrid 3-2 şi i-a eliminat pe galactici din optimile Cupei Regelui. Fostul atacant de la Voluntari, Farul sau CFR Cluj a intrat pe teren în minutul 58 şi a marcat în minutele 82 și 90+4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultima reuşită a declanşat nebunia pentru echipa aflată aproape de locurile retrogradabile din Secunda Division. Cum numele lui s-a auzit în întreaga lume, puţini mai ştiu ce s-a întâmplat cu el la CFR Cluj şi cum a plecat.

Acum doi ani, atacantul spaniol pleca din Ardeal, în urma unui gest incredibil. Supărat că a fost schimbat de Andrea Mandorlini, jucătorul a părăsit stadionul chiar la pauza meciului! După ce a plecat, Jefte Betancor a recunoscut pentru Pro Sport că gestul lui a fost necugetat.

„Greșeala mea a fost că am plecat, dar aveam multă tensiune acumulată. A fost o greșeală și am fost primul care a recunoscut, dar am fost foarte supărat. Sunt un om și fac greșeli în viață. Mi-am cerut scuze că am plecat, dar i-am spus (n.r. lui Mandorlini) că nu înțeleg de ce mă schimbă mereu. Am vrut să mă lase să plec, pentru că eram nefericit. După meciul cu Farul am vorbit și am spus că e imposibil să mai rămân așa, pentru că eram schimbat de fiecare dată”, spunea Jefte, într-un interviu acordat imediat după ce a reziliat contractul cu CFR.

Jefte Betancor

Reclamă
Reclamă

Dat afară de la CFR Cluj, Jefte a semnat cu Pafos, iar înainte de a îmbrăcat tricoul celor de la Albacete, el a mai evoluat şi în Grecia, la Panserraikos.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Iranul neagă că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte. Activiştii susţin că execuţia a fost amânată
Observator
Iranul neagă că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte. Activiştii susţin că execuţia a fost amânată
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Fanatik.ro
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
13:25
NEWS ALERTVestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov
13:12
Roger Federer vrea ca Alcaraz să doboare la Australian Open recordul lui Rafael Nadal: “Ar fi o nebunie”
13:07
“Bă, miliardarule, de ce nu îi dai banii băiatului?” Gigi Becali, criticat pentru “ţeapa” dată unui fotbalist
12:50
Situație ireală. Un fotbalist a semnat “din greșeală” în Liga 1 și a plecat să joace în altă țară
12:25
VIDEOChicago Bulls, victorie dramatică în reeditarea finalelor din 1997 și 1998. Coș cu patru secunde înainte de final
12:05
Gigi Becali anunţă revenirea FCSB în Ghencea. “O să luăm titlul acolo!”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 4 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 5 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 6 Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB