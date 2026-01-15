Cum l-a dat afară CFR Cluj pe "călăul" Realului: "A fost o greșeală" - Antena Sport

Jefte Betancor (32 de ani) a avut parte de cel mai tare moment al carierei. Atacantul cotat la 600.000 de euro a reuşit dubla în Albacete – Real Madrid 3-2 şi i-a eliminat pe galactici din optimile Cupei Regelui. Fostul atacant de la Voluntari, Farul sau CFR Cluj a intrat pe teren în minutul 58 şi a marcat în minutele 82 și 90+4.

Ultima reuşită a declanşat nebunia pentru echipa aflată aproape de locurile retrogradabile din Secunda Division. Cum numele lui s-a auzit în întreaga lume, puţini mai ştiu ce s-a întâmplat cu el la CFR Cluj şi cum a plecat.

Acum doi ani, atacantul spaniol pleca din Ardeal, în urma unui gest incredibil. Supărat că a fost schimbat de Andrea Mandorlini, jucătorul a părăsit stadionul chiar la pauza meciului! După ce a plecat, Jefte Betancor a recunoscut pentru Pro Sport că gestul lui a fost necugetat.

„Greșeala mea a fost că am plecat, dar aveam multă tensiune acumulată. A fost o greșeală și am fost primul care a recunoscut, dar am fost foarte supărat. Sunt un om și fac greșeli în viață. Mi-am cerut scuze că am plecat, dar i-am spus (n.r. lui Mandorlini) că nu înțeleg de ce mă schimbă mereu. Am vrut să mă lase să plec, pentru că eram nefericit. După meciul cu Farul am vorbit și am spus că e imposibil să mai rămân așa, pentru că eram schimbat de fiecare dată”, spunea Jefte, într-un interviu acordat imediat după ce a reziliat contractul cu CFR.