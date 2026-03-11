Vedetele lui Hansi Flick de la Barcelona, taxate de spanioli după egalul chinuit cu Newcastle: "Fără strălucire" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Vedetele lui Hansi Flick de la Barcelona, taxate de spanioli după egalul chinuit cu Newcastle: “Fără strălucire”

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 8:42

Duel în Newcastle - Barcelona 1-1 / Profimedia

Vedetele lui Hansi Flick de la Barcelona au fost taxate de spanioli după egalul chinuit cu Newcastle, scor 1-1, din turul optimilor de Champions League. Raphinha şi Robert Lewandowski au fost în atenţia presei iberice după meciul din Anglia.

Barcelona a reuşit să egaleze la ultima fază. Lamine Yamal a transformat un penalty în minutul 90+6, după un meci modest făcut de catalani.

Vedetele lui Hansi Flick de la Barcelona, taxate după 1-1 cu Newcastle

Raphinha a primit nota 5 din partea spaniolilor de la marca.com, pentru prestaţia din meciul cu Newcastle. Aceştia au subliniat că starul brazilian a prestat un joc foarte modest.

“Nu a fost ziua lui. Fără strălucire în atac, a pierdut multe mingi periculoase care au forţat echipa să muncească şi mai mult în defensivă. A fost mult sub nivelul său”, a notat sursa citată anterior.

De asemenea, tot nota 5 a primit şi Robert Lewandowski, care a fost înlocuit de Hansi Flick în minutul 70, în locul lui fiind trimis în teren Marcus Rashford: “Nu a avut nicio ocazie. Nu a fost o ameninţare pentru defensiva englezilor”, au mai notat spaniolii.

Cea mai mică notă a primit-o Ronald Araujo, 4,5. Fundaşul, care a evoluat în urma accidentării suferite de Eric Garcia, nu i-a impresionat pe spanioli: “A suferit. La faza golului primit, era totul pe lângă”, au transmis aceştia despre Araujo.

Lamine Yamal, marcatorul golului Barcelonei, a primit nota 7,5 din partea jurnaliştilor iberici, care l-au lăudat pentru faptul că şi-a asumat responsabilitatea executării unui penalty la ultima fază: “A fost jucătorul care a încercat cel mai mult”.

