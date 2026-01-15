Jefte Betancor a distrus-o în prelungiri pe Real Madrid: "Visam de când eram mic la așa ceva" - Antena Sport

Jefte Betancor (32 de ani) a avut parte de cel mai tare moment al carierei. Atacantul cotat la 600.000 de euro a reuşit dubla în Albacete – Real Madrid 3-2 şi i-a eliminat pe galactici din optimile Cupei Regelui.
Fostul atacant de la Voluntari, Farul sau CFR Cluj a intrat pe teren în minutul 58 şi a marcat în minutele 82 și 90+4. Ultima reuşită a declanşat nebunia pentru echipa aflată aproape de locurile retrogradabile din Secunda Division.
Jefte Betancor a distrus-o în prelungiri pe Real Madrid
”Visam de când eram mic la așa ceva. Am jucat pentru copilul meu, pentru soția mea, frații mei, familia mea. Îi iubesc, le mulțumesc că au fost alături de mine și le dedic acest rezultat.
Am muncit de mic pentru asta, acum mă pot bucura de un moment magic. Știam că va fi dificil împotriva celei mai mari echipe din lume, dar am făcut totul ca la carte. Am dat totul, niște bestii am fost astăzi!
Sunt foarte fericit, săptămâna trecută am ratat două ocazii mari. Astăzi au intrat. Tricoul îl voi păstra pentru fiul meu! Va fi o amintire specială. Teo, tatăl tău te iubește. Vă iubesc pe toți!”, a declarat Jefte Betancor.
Spaniolul cu 26 de goluri marcate în Liga 1 e împrumutat de Albacete de la Olympiacos, ibericii având opţiunea unui transfer definitiv.
Albacete – Real Madrid 3-2
Debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca madrilenilor nu a fost cel aşteptat. Albacete, echipa de pe locul 17 în liga secundă a deschis scorul în minutul 42 al meciului de pe stadionul Carlos Belmonte, prin Javi Villar.
Argentinianul de 18 ani Franco Mastantuono a egalat pentru oaspeţi, în al treilea minut de prelungire din prima repriză şi a fost 1-1 la pauză. Gazdele au lovit din nou în minutul 82, prin Jefte Betancor, fostul jucător al lui CFR Cluj, dar Gonzalo Garcia a adus egalarea în minutul 90+1.
Jefte a mai înscris însă odată, trei minute mai târziu, şi Albacete – Real Madrid 3-2, iar Los Blancos părăsesc Cupa Spaniei din optimi.
- Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Real Madrid, după umilinţa cu Albacete! Dezastru după plecarea lui Xabi Alonso
- Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid
- “Nu ajunge nici la talpa pantofului lui Xabi Alonso”. Un fost jucător al Barcelonei, atac furibund spre Arbeloa
- Real Madrid, deconspirată de jurnaliștii spanioli. Pe ce perioadă a semnat Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi
- Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere”