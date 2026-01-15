Jefte Betancor a distrus-o în prelungiri pe Real Madrid: "Visam de când eram mic la așa ceva" - Antena Sport

Jefte Betancor (32 de ani) a avut parte de cel mai tare moment al carierei. Atacantul cotat la 600.000 de euro a reuşit dubla în Albacete – Real Madrid 3-2 şi i-a eliminat pe galactici din optimile Cupei Regelui.

Fostul atacant de la Voluntari, Farul sau CFR Cluj a intrat pe teren în minutul 58 şi a marcat în minutele 82 și 90+4. Ultima reuşită a declanşat nebunia pentru echipa aflată aproape de locurile retrogradabile din Secunda Division.

Jefte Betancor a distrus-o în prelungiri pe Real Madrid

”Visam de când eram mic la așa ceva. Am jucat pentru copilul meu, pentru soția mea, frații mei, familia mea. Îi iubesc, le mulțumesc că au fost alături de mine și le dedic acest rezultat.

Am muncit de mic pentru asta, acum mă pot bucura de un moment magic. Știam că va fi dificil împotriva celei mai mari echipe din lume, dar am făcut totul ca la carte. Am dat totul, niște bestii am fost astăzi!

Sunt foarte fericit, săptămâna trecută am ratat două ocazii mari. Astăzi au intrat. Tricoul îl voi păstra pentru fiul meu! Va fi o amintire specială. Teo, tatăl tău te iubește. Vă iubesc pe toți!”, a declarat Jefte Betancor.