Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt! Recorduri naţionale - Antena Sport

Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt! Recorduri naţionale

Înot

Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt! Recorduri naţionale

Dan Roșu Publicat: 4 decembrie 2025, 22:49

Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt! Recorduri naţionale

Daria Asaftei, la finalul unei probe - Facebook FRNPM

Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu s-au calificat, joi, în finale la Campionatul European de înot în bazin scurt, la Lublin.

Asaftei s-a calificat la 200 m bras, Coman la 200 m bras şi Denis Popescu la 100 m spate.

Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt

Mai mult, Daria Asaftei a corectat recordul naţional al probei de 200 m bras feminin, la categoriile 16, 17, 18 şi +19 ani, cu timpul de 2:20.14 min., în timp ce Darius Coman a realizat un nou record naţional în proba de 200 m bras masculin, la categoriile 18 şi +19 ani, cu timpul de 2:0!3.85 min.

Rezultatele complete ale sportivilor noştri din ziua a treia de concurs, sesiunea de seară:

200 m bras feminin

Daria Asaftei – 2:20.14 min. (record naţional la 16, 17, 18 şi +19 ani) – calificată în finala de mâine seară (ora 20:12);

200 m bras masculin

Darius Coman – 2:03.85 min. (record naţional la 18 şi +19 ani) – calificat în finala de mâine seară (ora 20:19);

100 m spate masculin

Denis Popescu – 49.99 s calificat în finala de mâine seară (ora 20:06) cu al treilea timp din semifinale.

 

1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 4 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi” 5 EXCLUSIVOvidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…” 6 Gigi Becali vrea să-l dea afară, însă jucătorul refuză să plece de la FCSB. Suma care ar trebui să-i fie plătită
