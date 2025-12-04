Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt! Recorduri naţionale - Antena Sport

Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu s-au calificat, joi, în finale la Campionatul European de înot în bazin scurt, la Lublin.

Asaftei s-a calificat la 200 m bras, Coman la 200 m bras şi Denis Popescu la 100 m spate.

Mai mult, Daria Asaftei a corectat recordul naţional al probei de 200 m bras feminin, la categoriile 16, 17, 18 şi +19 ani, cu timpul de 2:20.14 min., în timp ce Darius Coman a realizat un nou record naţional în proba de 200 m bras masculin, la categoriile 18 şi +19 ani, cu timpul de 2:0!3.85 min.

Rezultatele complete ale sportivilor noştri din ziua a treia de concurs, sesiunea de seară:

200 m bras feminin