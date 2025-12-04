Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt! Recorduri naţionale - Antena Sport

Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu s-au calificat, joi, în finale la Campionatul European de înot în bazin scurt, la Lublin.
Asaftei s-a calificat la 200 m bras, Coman la 200 m bras şi Denis Popescu la 100 m spate.
Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt
Mai mult, Daria Asaftei a corectat recordul naţional al probei de 200 m bras feminin, la categoriile 16, 17, 18 şi +19 ani, cu timpul de 2:20.14 min., în timp ce Darius Coman a realizat un nou record naţional în proba de 200 m bras masculin, la categoriile 18 şi +19 ani, cu timpul de 2:0!3.85 min.
Rezultatele complete ale sportivilor noştri din ziua a treia de concurs, sesiunea de seară:
200 m bras feminin
Daria Asaftei – 2:20.14 min. (record naţional la 16, 17, 18 şi +19 ani) – calificată în finala de mâine seară (ora 20:12);
200 m bras masculin
Darius Coman – 2:03.85 min. (record naţional la 18 şi +19 ani) – calificat în finala de mâine seară (ora 20:19);
100 m spate masculin
Denis Popescu – 49.99 s calificat în finala de mâine seară (ora 20:06) cu al treilea timp din semifinale.
