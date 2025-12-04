Mihai Stoica s-a dezlănțuit după eșecul FCSB-ului din Cupă: „Să joace la echipa a doua sau cu Recolta Gheorghe Doja” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica s-a dezlănțuit după eșecul FCSB-ului din Cupă: „Să joace la echipa a doua sau cu Recolta Gheorghe Doja"

Cupa României

Mihai Stoica s-a dezlănțuit după eșecul FCSB-ului din Cupă: „Să joace la echipa a doua sau cu Recolta Gheorghe Doja”

Viviana Moraru Publicat: 4 decembrie 2025, 22:18

Mihai Stoica s-a dezlănțuit după eșecul FCSB-ului din Cupă: Să joace la echipa a doua sau cu Recolta Gheorghe Doja”

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Sport Pictures

Mihai Stoica a avut o reacție fermă după ce FCSB a fost învinsă categoric de UTA, scor 0-3, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Oficialul campioanei i-a avertizat pe jucători de faptul că vor ajunge la echipa a doua, dacă nu-și vor crește nivelul de joc. 

MM a transmis că nu mai acceptă ca jucătorii campioanei să se prezinte la un meci așa cum au făcut-o la Arad. 

Mihai Stoica s-a dezlănțuit după eșecul FCSB-ului din Cupă 

De asemenea, Mihai Stoica a avut doi remarcați după meciul pierdut de FCSB cu UTA. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei i-a lăudat pe Vlad Chiricheș și pe tânărul Andrei Dăncuș. 

Noi am văzut aici pe cine ne putem baza și pe cine nu. Un fotbalist profesionist care își dorește să rămână în continuare la FCSB, să lupte pentru titularizare, să facă parte din lot, trebuie să se prezinte la cel mai înalt nivel al său indiferent de competiție, de oponent și de componența primului 11. 

Chiar dacă nu o să nominalizez, aseară au fost unii care au arătat că nu prea își doresc să rămână în lotul nostru. Unii nu vor rămâne, iar alții vor rămâne până la sfârșitul contractului, dacă se vor prezenta așa, și vor juca în echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja, cu Agricola Borcea. 

Nu e normal ca un jucător care nu a mai jucat de 12 jocuri, revenit după o accidentare, să se prezinte impecabil din toate punctele de vedere, așa cum a făcut-o Chiricheș. 

Lângă el să evolueze un copil de 16 ani care a fost cel mai bun jucător al nostru cât l-a ținut motorul, Dăncuș, n-a pierdut niciun duel, iar alții să facă figurație, să nu țină o minge la picior sau să piardă aproape toate baloanele pe care le-au jucat”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

