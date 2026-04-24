Doar acum 92 de ani s-a mai întâmplat așa ceva! Cum intră în istorie finala Cupei României din 2026

Cupa României și-a stabilit recent cele două finaliste, după ce “U” Cluj și Universitatea Craiova au trecut în penultimul act de FC Argeș, respectiv Dinamo. Odată cu cele două rezultate, ediția din acest an are asigurată intrarea în istorie, pentru că devine prima după 92 de ani în care pe ambele bănci tehnice se vor afla doi străini.

Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României la capătul unui meci de-a dreptul dramatic cu Dinamo. Condusă de alb-roșii în prelungiri, oltenii au restabilit egalitatea în minutul 119 prin Adrian Rus și au trimis meciul la penalty-uri, unde Laurențiu Popescu a apărat două lovituri, ale lui Danny Armstrong și Georgi Milanov.

Prima finală de cupă între antrenori străini din 1934 încoace

În ultimul act al competiției, formația lui Filipe Coelho va da peste “U” Cluj, echipa lui Cristiano Bergodi care îi este rivală și în lupta pentru titlul de campioană. Indiferent de cine se va impune în ultimul act, finala de pe 13 mai de la Sibiu va intra în istoria fotbalului românesc modern.

Potrivit fanatik.ro, în istoria competiției care datează din stagiunea 1933/34 (cu pauză între 1943 și 1947), o singură dată s-a mai întâmplat ca pe banca echipelor finaliste să se afle doi antrenori străini. Chiar la prima ediție, la finala din 1934 câștigată de Ripensia Timișoara contra Universității Cluj cu 5-0, pe banca bănățenilor se afla austriacul Josef Uridil, în timp ce la ardeleni era maghiarul Adalbert Molnar.

Acum, la 92 de ani distanță, Coelho și Bergodi vor scrie istorie. Italianul are și o miză în plus, având șansa să se alăture unui club select de antrenori cu trei cupe în palmares, din care mai fac parte nume precum Ștefan Kovacs, Emerich Jenei, Mircea Lucescu sau Anghel Iordănescu.