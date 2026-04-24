Home | Fotbal | Cupa României | Ilie Dumitrescu a avut doi remarcaţi după ce Craiova a eliminat-o dramatic pe Dinamo din cupă: “Joc extraordinar”

Andrei Nicolae Publicat: 24 aprilie 2026, 8:12

Comentarii
Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / AntenaSport

Ilie Dumitrescu a analizat din studio ce s-a întâmplat în semifinala Cupei României dintre Dinamo și Universitatea Craiova, câștigată de olteni după executarea loviturilor de departajare. Componentul Generației de Aur a vorbit despre meciul propriu-zis și a remarcat și doi fotbaliști, ambii din tabăra lui Filipe Coelho, mai exact Anzor Mekvabishvili și Carlos Mora.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României la capătul unui meci de-a dreptul dramatic cu Dinamo. Condusă de alb-roșii în prelungiri, oltenii au restabilit egalitatea în minutul 119 prin Adrian Rus și au trimis meciul la penalty-uri, unde Laurențiu Popescu a apărat două lovituri, ale lui Danny Armstrong și Georgi Milanov.

Ce a spus Ilie Dumitrescu după Dinamo – Univ. Craiova

După meciul de pe Arena Națională, Ilie Dumitrescu a fost unul dintre experții care au analizat în cadrul unei emisiuni ce s-a întâmplat pe teren. Fostul jucător al Stelei crede că Dinamo și Universitatea Craiova și-au împărțit reprizele din timpul regulamentar, însă în prelungiri oltenii au fost mai buni, chiar dacă erau la un pas de eliminare.

În ceea ce privește remarcații săi, Dumitrescu i-a numit pe Anzor și pe Mora, cei care au creat faza golului egalizator al lui Rus. Gruzinul a centrat, iar fotbalistul din Costa Rica i-a așezat mingea în fața porții fundașului lui Coelho, care a povestit după meci cum a fost aproape să fie schimbat.

Din punctul meu de vedere, prima repriză a fost a Craiovei. Kopic a mutat foarte bine după pauză, a trecut într-un sistem cu 3 fundași centrali, l-a scos pe Musi și l-a introdus pe Duțu, cu Țicu și Sivis pe părțile laterale. Mi-a plăcut Dinamo, a fost echipa mai bună în repriza a doua.

Reclamă
Reclamă

În schimb, în prelungiri, din punct de vedere fizic, mai bine Craiova. Chiar dacă a înscris Dinamo prima, Craiova a dominat, a fost mai bună în prelungiri. Dinamo a fost foarte aproape, dar nu a mai putut să pună probleme, să țină de minge… N-a mai avut resurse.

În schimb, trebuie să-i remarc pe Anzor și pe Mora, care au făcut un joc extraordinar în seara asta. Cu două minute înainte de golul egalizator, Anzor a centrat, Mora cu capul, a apărat Epassy. Același scenariu (n.r. la golul Craiovei), aceeași pasă, atacă bine în spatele lui Țicu, centrare Mora și Rus a înscris. Iar la penalty-uri au bătut foarte, foarte bine jucătorii Craiovei“, a spus fostul mare atacant român, potrivit digisport.ro.

Universitatea Craiova o va întâlni în finala Cupei României pe Universitatea Cluj pe 13 mai, într-un ultim act care se va disputa la Sibiu.

O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Investiţia preferată a românilor în 2025 a luat-o în jos. Maximul istoric, atins în ianuarie
Observator
Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer. Ce a făcut „Regele” când a ajuns la Casa Fotbalului. Exclusiv
Fanatik.ro
9:10

FIFA a decis! Ce se întâmplă cu înlocuirea Iranului cu Italia la Campionatul Mondial din vară
8:35

Andrei Rațiu, cel mai bun om de pe teren în victoria dramatică a lui Rayo Vallecano. Nota primită de român
8:30

Ilie Stan crede că Mirel Rădoi şi-a forţat plecarea: “L-a băgat intenționat pe Chiricheș”
8:16

“Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba
8:00

Ferrari pregătește o rachetă. Analiza lui Adrian Georgescu
0:39

Gestul exemplar făcut de Filipe Coelho, imediat după ce Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României
Vezi toate știrile
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic 6 Primul nume care a refuzat banca tehnică a FCSB-ului: “Este onorat, dar caută ceva mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”