Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali nu se joacă! FCSB, fără 11 titulari la meciul din Cupa României cu UTA - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Gigi Becali nu se joacă! FCSB, fără 11 titulari la meciul din Cupa României cu UTA

Gigi Becali nu se joacă! FCSB, fără 11 titulari la meciul din Cupa României cu UTA

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 20:29

Comentarii
Gigi Becali nu se joacă! FCSB, fără 11 titulari la meciul din Cupa României cu UTA

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali anunța înainte de meciul cu UTA din Cupa României că intenționează să menajeze mai mulți titulari, pentru a le permite să se odihnească. Patronul campioanei en-titre s-a ținut de cuvânt, iar un întreg prim 11 format din oameni de bază a fost lăsat acasă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB s-a deplasat la Arad pentru duelul cu UTA de miercuri din etapa a doua de Cupa României, iar Elias Charalambous urmează să trimită în teren o formație plină de jucători care nu au prins atât de multe minute în acest sezon.

FCSB, fără un întreg prim 11 la Arad

Potrivit informațiilor fanatik.ro, Gigi Becali a decis ca 11 jucători de bază, toți titulari în majoritatea meciurilor din acest sezon, să fie lăsați acasă. Fotbaliștii care nu au mers la Arad sunt următorii: Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Lixandru, Risto Radunovic, Adrian Șut, Florin Tănase, David Miculescu, Darius Olaru, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea.

Becali a declarat în trecut că e interesat de Cupa României, dar că echipa sa o poate câștiga și cu rezervele. Conform sursei citate anterior, echipa FCSB-ului de la Arad ar urma să arate în felul următor: Zima- Pantea, Chiricheș, Dăncuș, Kiki- Alhassan, Edjouma- Toma, Tavi Popescu, Politic- Thiam.

Așa arată și “echipa” jucătorilor lăsați acasă de Gigi Becali: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut (Lixandru), Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
Observator
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
Fanatik.ro
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
20:20
LIVE SCOREFC Argeş – Rapid 1-1, în Cupa României. Repriză spectaculoasă la Mioveni!
20:14
Accidentare horror în FC Argeș – Rapid! În mod surprinzător, fotbalistul a mai jucat 10 minute
19:56
Ciprian Marica, glumă sau “săgeată” spre Mircea Lucescu? “Are 80 de ani și ține locul ocupat”
19:45
Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României
19:30
Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro
19:09
Lovitură înainte de UTA – FCSB! Au anunțat boicot: „Nimic nu s-a schimbat”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Roxana Moise a murit la 39 de ani 5 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 6 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând