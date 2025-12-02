Gigi Becali nu se joacă! FCSB, fără 11 titulari la meciul din Cupa României cu UTA - Antena Sport

Gigi Becali anunța înainte de meciul cu UTA din Cupa României că intenționează să menajeze mai mulți titulari, pentru a le permite să se odihnească. Patronul campioanei en-titre s-a ținut de cuvânt, iar un întreg prim 11 format din oameni de bază a fost lăsat acasă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB s-a deplasat la Arad pentru duelul cu UTA de miercuri din etapa a doua de Cupa României, iar Elias Charalambous urmează să trimită în teren o formație plină de jucători care nu au prins atât de multe minute în acest sezon.

FCSB, fără un întreg prim 11 la Arad

Potrivit informațiilor fanatik.ro, Gigi Becali a decis ca 11 jucători de bază, toți titulari în majoritatea meciurilor din acest sezon, să fie lăsați acasă. Fotbaliștii care nu au mers la Arad sunt următorii: Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Lixandru, Risto Radunovic, Adrian Șut, Florin Tănase, David Miculescu, Darius Olaru, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea.

Becali a declarat în trecut că e interesat de Cupa României, dar că echipa sa o poate câștiga și cu rezervele. Conform sursei citate anterior, echipa FCSB-ului de la Arad ar urma să arate în felul următor: Zima- Pantea, Chiricheș, Dăncuș, Kiki- Alhassan, Edjouma- Toma, Tavi Popescu, Politic- Thiam.

Așa arată și “echipa” jucătorilor lăsați acasă de Gigi Becali: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut (Lixandru), Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.