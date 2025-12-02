Lovitură înainte de UTA - FCSB! Au anunțat boicot: „Nimic nu s-a schimbat” - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură înainte de UTA – FCSB! Au anunțat boicot: „Nimic nu s-a schimbat"

Lovitură înainte de UTA – FCSB! Au anunțat boicot: „Nimic nu s-a schimbat”

Daniel Işvanca Publicat: 2 decembrie 2025, 19:09

Suporteri UTA Arad / SPORT PICTURES

UTA Arad va primi miercuri vizita FCSB-ului, în etapa a doua a grupelor Cupei României, iar gruparea arădeană nu se va putea baza pe susținerea fanilor, deși dispută acest joc pe teren propriu.

Suporterii „Bătrânei Doamne” au anunțat boicot pentru partida programată miercuri de la ora 21:00, principalul motiv fiind prețul exagerat al biletelor.

Suporterii celor de la UTA vor boicota meciul cu FCSB din Cupa României

Deși echipa se luptă cu șanse reale la calificarea în play-off, suporterii celor de la UTA se află într-un conflict continuu cu cei aflați în conducere. Aceștia au protestat la mai multe partide cu privire la prețul biletelor, dar și din cauza comunicării defectuoase.

Pentru partida cu FCSB, din etapa a doua a grupelor Cupei României, fanii arădeni au luat decizia de a nu se prezenta la stadion pentru a susține echipa antrenată de Adrian Mihalcea.

„Cu toate că am sperat că mesajul transmis înaintea meciului cu Petrolul din Cupa României va fi înțeles, nimic nu s-a schimbat. Tot ceea ce am cerut a fost mai mult respect din partea conducerii clubului.

Din păcate, prețurile exagerate ale biletelor și batjocura la care sunt supuși abonații alungă din ce în ce mai mulți suporteri de la stadion. Mai mult decât atât, clubul UTA a ales să răspundă și printr-o campanie de marketing menită mai degrabă să îi păcălească pe fanii alb-roșii și să ne sfideze manifestul.

Având în vedere aceste lucruri, peluza noastră a hotărât să continue protestul început recent și va boicota partida de miercuri cu FCSB. Ținem să menționăm încă odată că acest protest nu este îndreptat împotriva jucătorilor sau a staff-ului ci împotriva celor care se pare că doresc întotdeauna numai să profite de pe urma pasiunii noastre”, a fost mesajul fanilor arădeni.

