Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României! Când se decid echipele calificate în sferturi - Antena Sport

Jocurile din ultima rundă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, sunt programate în perioada 10-12 februarie.
Grupa A
Marţi, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid 1923
Marţi, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăviţa – Campionii FC Argeş
Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina – FC Metaloglobus
Grupa B
Marţi, 10 februarie, ora 14:00: CS Sănătatea – ACS Petrolul 52
Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB
Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistriţa – UTA Arad
Grupa C
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău – Sepsi OSK
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Lieşti – AFK Csikszereda
Grupa D
Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo 1948 – Hermannstadt
Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa
Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna – FC Botoşani
