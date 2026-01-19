Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României! Când se decid echipele calificate în sferturi - Antena Sport

Închide meniul
Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României! Când se decid echipele calificate în sferturi

Bogdan Stănescu Publicat: 19 ianuarie 2026, 21:48

Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României! Când se decid echipele calificate în sferturi

Trofeul Cupei României / Profimedia Images

Jocurile din ultima rundă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, sunt programate în perioada 10-12 februarie.

Grupa A

Marţi, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid 1923

Marţi, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăviţa – Campionii FC Argeş

Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina – FC Metaloglobus

Grupa B

Marţi, 10 februarie, ora 14:00: CS Sănătatea – ACS Petrolul 52

Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB

Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistriţa – UTA Arad

Grupa C

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău – Sepsi OSK

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Lieşti – AFK Csikszereda

Grupa D

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo 1948 – Hermannstadt

Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna – FC Botoşani

