Teroare la FCSB! Florin Tănase s-a accidentat și a cerut imediat să fie înlocuit - Antena Sport

Cupa României | Teroare la FCSB! Florin Tănase s-a accidentat și a cerut imediat să fie înlocuit

Teroare la FCSB! Florin Tănase s-a accidentat și a cerut imediat să fie înlocuit

Daniel Işvanca Publicat: 12 februarie 2026, 20:48

Teroare la FCSB! Florin Tănase s-a accidentat și a cerut imediat să fie înlocuit

Florin Tănase / SPORT PICTURES

FCSB joacă împotriva celor de la Universitatea Craiova pentru calificarea în sferturile Cupei României, dar campioana din Liga 1 are probleme mari încă din primele minute ale partidei.

Florin Tănase a cerut schimbare după doar șase minute și a fost înlocuit de Mihai Lixandru, asta după ce gruparea antrenată de Filipe Coelho a și deschis scorul.

Florin Tănase s-a accidentat după 6 minute în Craiova – FCSB

Florin Tănase suferise recent o accidentare musculară, dar golgheterul campioanei României se recuperase incredibil, grație tratamentului primit în Serbia.

Acesta a avut o evoluție de senzație la Galați și a fost introdus titular și în disputa cu Universitatea Craiova, din Cupa României. Din păcate, Tănase a rezistat doar șase minute pe teren. După ce a simțit ceva, acesta s-a așezat pe gazon și a cerut să fie înlocuit.

Probabil Florin Tănase va fi supus mai multor investigații medicale amănunțite, mai ales că FCSB va juca din nou contra formației din Bănie, de această dată în campionat.

