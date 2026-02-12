Universitatea Craiova - FCSB, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:30). Roș-albaștrii, obligați să câștige ca să se califice - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova – FCSB, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:30). Roș-albaștrii, obligați să câștige ca să se califice

Andrei Nicolae Publicat: 12 februarie 2026, 15:22

Imagine din FCSB - Univ. Craiova / Sport Pictures

Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc în această seară în ultima etapă din grupele Cupei României într-un meci în care roș-albaștrii au nevoie obligatorie de victorie pentru a se califica în sferturile competiției. De cealaltă parte, oltenii pot merge mai departe chiar și dacă pierd duelul din Bănie, însă ar avea nevoie și de un joc al rezultatelor favorabil.

Acțiunea din grupele Cupei României se va încheia astăzi cu două partide din Grupa B, unde patru formații din șase pot să se califice în fazele eliminatorii. Universitatea Craiova, UTA, FCSB și Gloria Bistrița au toate șanse să ajungă mai departe, iar trei dintre ele nu depind de alte rezultate.

Universitatea Craiova – FCSB, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:30)

Universitatea Craiova are maximum de puncte în Grupa B după primele două etape, după ce le-a învins pe Sănătatea Cluj și pe Petrolul. De cealaltă parte, FCSB are doar trei puncte și e pe locul 4, după ce a câștigat cu Gloria Bistrița și a pierdut cu UTA.

Oltenii au două absențe mari la partida de pe Ion Oblemenco, acolo unde nu vor putea juca Ștefan Baiaram, suspendat după meciul cu Dinamo, dar și Steven Nsimba, accidentat în aceeași partidă. Pentru a fi siguri de calificare, oltenii trebuie să nu piardă contra roș-albaștrilor, însă pot ajunge în sferturi chiar și dacă pierd, în cazul în care UTA nu o bate pe Gloria Bistrița.

Arădenii sunt și el la mâna lor, o victorie asigurându-le locul în fazele eliminatorii. Dacă UTA remizează însă cu Gloria Bistrița, atunci trebuie să spere că FCSB nu o va învinge pe Univ. Craiova. Dacă trupa lui Mihalcea pierde însă diseară, atunci își ia “adio” de la calificare.

FCSB, aflată pe locul 4, poate ajunge în sferturi doar dacă o învinge pe Universitatea Craiova, neexistând alt scenariu favorabil pentru roș-albaștri. Gloria Bistrița, echipa de pe locul 5, poate ajunge chiar și ea în fazele eliminatorii și există două scenarii în acest sens:

  • Gloria Bistrița o bate pe UTA și FCSB nu câștigă cu Universitatea Craiova
  • Gloria Bistrița o bate pe UTA, FCSB câștigă cu Universitatea Craiova, iar bistrițenii au un golaveraj superior față de măcar una dintre Univ. Craiova și FCSB

Echipele probabile la Univ. Craiova – FCSB

Universitatea Craiova: L. Popescu – Rus, Stevanovic, Badelj – Mora, Houri, Băsceanu, Teles, Ștefan – Etim, Al Hamlawi

Antrenor: Filipe Coelho

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pantea – Alhassan, Joao Paulo – Toma, Olaru, Tănase -Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Programul meciurilor din Grupa B în Cupa României

  • Gloria Bistrița – UTA Arad, ora 20:30
  • Universitatea Craiova – FCSB, ora 20:30

Clasamentul în Grupa B din Cupa României

  • 1. Universitatea Craiova – 6 pct., golaveraj +7
  • 2. UTA Arad – 4 pct., golaveraj +3
  • 3. Petrolul, – 4 pct., golaveraj -2 (a jucat deja toate meciurile)
  • 4. FCSB – 3 pct., golaveraj -1
  • 5. Gloria Bistrița – 3 pct., golaveraj -1
  • 6. Sănătatea Cluj – 0 pct., golaveraj -6 (a jucat toate meciurile)

 

