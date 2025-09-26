Programul complet din Cupa României. Cum arată componența celor patru grupe - Antena Sport

Vineri a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei României. Trei foşti internaţionali români au fost prezenţi la Casa Fotbalului, acolo unde a avut loc tragerea. Este vorba despre Ciprian Tătăruşanu, Cristi Săpunaru şi Gabriel Torje.
În total, în cele trei urne valorice au fost prezente 24 de echipe. Printre acestea se află toate echipele din Liga 1, excepţia fiind Unirea Slobozia, formaţia care a fost eliminată de Sănătatea Cluj în play-off.
Componența grupelor Cupei României
Grupa A
CFR Cluj
Rapid București
Metaloglobus București
FC Argeș
CSC Dumbrăvița
CSM Slatina
- Etapa 1: CSM Slatina – Rapid, FC Argeș – CFR Cluj, CSC Dumbrăvița – Metaloglobus
- Etapa 2: Metaloglobus – Rapid, CSC Dumbrăvița – CFR Cluj, CSM Slatina – FC Argeș
- Etapa 3: CFR Cluj – Rapid, Metaloglobus- FC Argeș, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina
Grupa B
Universitatea Craiova
FCSB
Petrolul Ploiești
UTA Arad
CS Gloria Bistrița
CS Sănătatea Cluj
- Etapa 1: Sănătatea Cluj – FCSB , UTA Arad – Universitatea Craiova, Gloria Bistrița – Petrolul
- Etapa 2: Petrolul – FCSB, Gloria Bistrița – Universitatea Craiova, Sănătatea Cluj – UTA Arad
- Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, Petrolul – UTA Arad, Gloria Bistrița – Sănătatea Cluj
Grupa C
Universitatea Cluj
Oțelul Galați
Sepsi OSK
Csikszereda
Sporting Liești
Metalul Buzău
- Etapa 1: Metalul Buzău – Oțelul, Csikszereda – U Cluj, Sporting Liești – Sepsi
- Etapa 2: Csikszereda – Oțelul, Sporting Liești – U Cluj, Metalul Buzău – Csikszereda
- Etapa 3: U Cluj – Oțelul, Sepsi – Csikszereda, Sporting Liești – Metalul Buzău
Grupa D
Dinamo București
Hermannstadt
Farul Constanța
FC Botoșani
Concordia Chiajna
CS Dinamo București
- Etapa 1: CS Dinamo – Hermannstadt, Botoșani – Dinamo, Concordia Chiajna – Farul
- Etapa 2: Farul – Hermannstadt, Concordia Chiajna – Dinamo, CS Dinamo – FC Botoșani
- Etapa 3: Dinamo – Hermannstadt, Farul – FC Botoșani, Concordia Chiajna – CS Dinamo
16:05 – Ciprian Tătărușanu, Cristi Săpunaru și Gabriel Torje au fost prezentați în deschiderea evenimentului.
16:01 – A început tragerea la sorți pentru grupele Cupei României!
Cele trei urne valorice din Cupa României
- Urna 1: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, FC Hermannstadt, Oțelul Galați
- Urna 2: Petrolul, UTA, Farul, FC Botoșani, Sepsi OSK, FC Argeș, Csikszereda, Metaloglobus
- Urna 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo, Sănătatea Cluj
La fel ca în sezoanele precedente, Cupa României va avea trei grupe de câte şase echipe, cu câte două echipe din fiecare urnă valorică. Echipele din a treia urnă valorică vor fi repartizate după ce vor fi împerecheate două câte două, pe criterii geografice: CSM Slatina – CSC Dumbrăvița, Metalul Buzău – Sporting Liești, Concordia Chiajna – CS Dinamo și Gloria Bistrița – Sănătatea Cluj.
Fiecare echipă va juca un meci cu o echipă din prima urnă, un meci din urna a doua şi un meci din urna a treia, potrivit următorului ţintar:
- Etapa 1: 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a
- Etapa 2: 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b
- Etapa 3: 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b
Echipele mai slab cotate sezonul trecut vor juca meciurile pe teren propriu, excepţie făcând partidele dintre echipele din prima urnă, gazda urmând să fie echipa extrasă prima.
