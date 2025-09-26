Programul complet din Cupa României. Cum arată componența celor patru grupe - Antena Sport

Etapa 1: CSM Slatina – Rapid, FC Argeș – CFR Cluj, CSC Dumbrăvița – Metaloglobus

CSM Slatina – Rapid, FC Argeș – CFR Cluj, CSC Dumbrăvița – Metaloglobus Etapa 2: Metaloglobus – Rapid, CSC Dumbrăvița – CFR Cluj, CSM Slatina – FC Argeș

Metaloglobus – Rapid, CSC Dumbrăvița – CFR Cluj, CSM Slatina – FC Argeș Etapa 3: CFR Cluj – Rapid, Metaloglobus- FC Argeș, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Grupa B

Universitatea Craiova

FCSB

Petrolul Ploiești

UTA Arad

CS Gloria Bistrița

CS Sănătatea Cluj

Etapa 1: Sănătatea Cluj – FCSB , UTA Arad – Universitatea Craiova, Gloria Bistrița – Petrolul

Sănătatea Cluj – FCSB , UTA Arad – Universitatea Craiova, Gloria Bistrița – Petrolul Etapa 2: Petrolul – FCSB, Gloria Bistrița – Universitatea Craiova, Sănătatea Cluj – UTA Arad

Petrolul – FCSB, Gloria Bistrița – Universitatea Craiova, Sănătatea Cluj – UTA Arad Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, Petrolul – UTA Arad, Gloria Bistrița – Sănătatea Cluj

Grupa C

Universitatea Cluj

Oțelul Galați

Sepsi OSK

Csikszereda

Sporting Liești

Metalul Buzău

Etapa 1: Metalul Buzău – Oțelul, Csikszereda – U Cluj, Sporting Liești – Sepsi

Metalul Buzău – Oțelul, Csikszereda – U Cluj, Sporting Liești – Sepsi Etapa 2: Csikszereda – Oțelul, Sporting Liești – U Cluj, Metalul Buzău – Csikszereda

Csikszereda – Oțelul, Sporting Liești – U Cluj, Metalul Buzău – Csikszereda Etapa 3: U Cluj – Oțelul, Sepsi – Csikszereda, Sporting Liești – Metalul Buzău

Grupa D

Dinamo București

Hermannstadt

Farul Constanța

FC Botoșani

Concordia Chiajna

CS Dinamo București

Etapa 1: CS Dinamo – Hermannstadt, Botoșani – Dinamo, Concordia Chiajna – Farul

CS Dinamo – Hermannstadt, Botoșani – Dinamo, Concordia Chiajna – Farul Etapa 2: Farul – Hermannstadt, Concordia Chiajna – Dinamo, CS Dinamo – FC Botoșani

Farul – Hermannstadt, Concordia Chiajna – Dinamo, CS Dinamo – FC Botoșani Etapa 3: Dinamo – Hermannstadt, Farul – FC Botoșani, Concordia Chiajna – CS Dinamo

16:05 – Ciprian Tătărușanu, Cristi Săpunaru și Gabriel Torje au fost prezentați în deschiderea evenimentului.

16:01 – A început tragerea la sorți pentru grupele Cupei României!

Cele trei urne valorice din Cupa României

Urna 1 : FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, FC Hermannstadt, Oțelul Galați

: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, FC Hermannstadt, Oțelul Galați Urna 2 : Petrolul, UTA, Farul, FC Botoșani, Sepsi OSK, FC Argeș, Csikszereda, Metaloglobus

: Petrolul, UTA, Farul, FC Botoșani, Sepsi OSK, FC Argeș, Csikszereda, Metaloglobus Urna 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo, Sănătatea Cluj

La fel ca în sezoanele precedente, Cupa României va avea trei grupe de câte şase echipe, cu câte două echipe din fiecare urnă valorică. Echipele din a treia urnă valorică vor fi repartizate după ce vor fi împerecheate două câte două, pe criterii geografice: CSM Slatina – CSC Dumbrăvița, Metalul Buzău – Sporting Liești, Concordia Chiajna – CS Dinamo și Gloria Bistrița – Sănătatea Cluj.

Fiecare echipă va juca un meci cu o echipă din prima urnă, un meci din urna a doua şi un meci din urna a treia, potrivit următorului ţintar:

Etapa 1 : 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a

: 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a Etapa 2 : 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b

: 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b Etapa 3: 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b

Echipele mai slab cotate sezonul trecut vor juca meciurile pe teren propriu, excepţie făcând partidele dintre echipele din prima urnă, gazda urmând să fie echipa extrasă prima.