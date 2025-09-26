Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul complet din Cupa României. Cum arată componența celor patru grupe - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Programul complet din Cupa României. Cum arată componența celor patru grupe
UPDATE

Programul complet din Cupa României. Cum arată componența celor patru grupe

Publicat: 26 septembrie 2025, 16:57

Comentarii
Programul complet din Cupa României. Cum arată componența celor patru grupe

Trofeul Cupei României / Profimedia

Vineri a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei României. Trei foşti internaţionali români au fost prezenţi la Casa Fotbalului, acolo unde a avut loc tragerea. Este vorba despre Ciprian Tătăruşanu, Cristi Săpunaru şi Gabriel Torje.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În total, în cele trei urne valorice au fost prezente 24 de echipe. Printre acestea se află toate echipele din Liga 1, excepţia fiind Unirea Slobozia, formaţia care a fost eliminată de Sănătatea Cluj în play-off.

Componența grupelor Cupei României

Grupa A

CFR Cluj

Rapid București

Metaloglobus București

Reclamă
Reclamă

FC Argeș

CSC Dumbrăvița

CSM Slatina

Ce este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din IaşiCe este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
Reclamă
  • Etapa 1: CSM Slatina – Rapid, FC Argeș – CFR Cluj, CSC Dumbrăvița – Metaloglobus
  • Etapa 2: Metaloglobus – Rapid, CSC Dumbrăvița – CFR Cluj, CSM Slatina – FC Argeș
  • Etapa 3: CFR Cluj – Rapid, Metaloglobus- FC Argeș, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Grupa B

Universitatea Craiova

FCSB

Petrolul Ploiești

UTA Arad

CS Gloria Bistrița

CS Sănătatea Cluj

  • Etapa 1: Sănătatea Cluj – FCSB , UTA Arad – Universitatea Craiova, Gloria Bistrița – Petrolul
  • Etapa 2: Petrolul – FCSB, Gloria Bistrița – Universitatea Craiova, Sănătatea Cluj – UTA Arad
  • Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, Petrolul – UTA Arad, Gloria Bistrița – Sănătatea Cluj

Grupa C

Universitatea Cluj

Oțelul Galați

Sepsi OSK

Csikszereda

Sporting Liești

Metalul Buzău

  • Etapa 1: Metalul Buzău – Oțelul, Csikszereda – U Cluj, Sporting Liești – Sepsi
  • Etapa 2: Csikszereda – Oțelul, Sporting Liești – U Cluj, Metalul Buzău – Csikszereda
  • Etapa 3: U Cluj – Oțelul, Sepsi – Csikszereda, Sporting Liești – Metalul Buzău

Grupa D

Dinamo București

Hermannstadt

Farul Constanța

FC Botoșani

Concordia Chiajna

CS Dinamo București

  • Etapa 1: CS Dinamo – Hermannstadt, Botoșani – Dinamo, Concordia Chiajna – Farul
  • Etapa 2: Farul – Hermannstadt, Concordia Chiajna – Dinamo, CS Dinamo – FC Botoșani
  • Etapa 3: Dinamo – Hermannstadt, Farul – FC Botoșani, Concordia Chiajna – CS Dinamo

16:05 – Ciprian Tătărușanu, Cristi Săpunaru și Gabriel Torje au fost prezentați în deschiderea evenimentului.

16:01 – A început tragerea la sorți pentru grupele Cupei României!

Cele trei urne valorice din Cupa României

  • Urna 1: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, FC Hermannstadt, Oțelul Galați
  • Urna 2: Petrolul, UTA, Farul, FC Botoșani, Sepsi OSK, FC Argeș, Csikszereda, Metaloglobus
  • Urna 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo, Sănătatea Cluj

La fel ca în sezoanele precedente, Cupa României va avea trei grupe de câte şase echipe, cu câte două echipe din fiecare urnă valorică. Echipele din a treia urnă valorică vor fi repartizate după ce vor fi împerecheate două câte două, pe criterii geografice: CSM Slatina – CSC Dumbrăvița, Metalul Buzău – Sporting Liești, Concordia Chiajna – CS Dinamo și Gloria Bistrița – Sănătatea Cluj.

Fiecare echipă va juca un meci cu o echipă din prima urnă, un meci din urna a doua şi un meci din urna a treia, potrivit următorului ţintar:

  • Etapa 1: 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a
  • Etapa 2: 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b
  • Etapa 3: 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b

Echipele mai slab cotate sezonul trecut vor juca meciurile pe teren propriu, excepţie făcând partidele dintre echipele din prima urnă, gazda urmând să fie echipa extrasă prima.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
Observator
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
16:45
Barcelona a primit o dublă lovitură, înaintea meciului cu PSG din Champions League
16:02
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă
15:53
VIDEOCristi Chivu i-a certat pe fanii lui Inter! Mesajul dur al antrenorului român, chiar în timpul antrenamentului
15:32
Costel Gâlcă, avertisment pentru jucătorii săi, înainte de Petrolul – Rapid: “Să nu se mai întâmple niciodată”
14:45
VIDEOAlexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB
14:36
Mircea Lucescu a anunţat jucătorul surpriză care va debuta la naţionala României: “Îl vom folosi cu Moldova”
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 4 Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” 5 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” 6 Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României începe excelent în UEFA Europa League
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria