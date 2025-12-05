Gigi Becali, scos din minţi: "Asta e anomalie, inteligența nebuniei. Numai în România vezi nebuniile astea" - Antena Sport

Gigi Becali a criticat din nou formatul Cupei României, unul în care echipa sa e nevoită să joace toate meciurile din Grupa B în deplasare. Totuşi, finanţatorul s-ar putea să folosească titularii în ultimul duel din Grupa B, cu Universitatea Craiova.

Acest lucru se va întâmpla doar dacă FCSB nu se va afla la acel moment pe loc de play-off. Acum, FCSB e pe 3 în Grupa B, cu 3 puncte, iar pe primele două poziţii care duc în sferturi sunt Craiova (6 puncte) şi UTA (4 puncte).

Gigi Becali, enervat de formatul Cupei României

“Dacă victoria ne califică, atunci jucăm cu echipa întâi. Facem șase puncte, după vine UTA și face și ea șapte. Dacă până atunci sunt în play-off, mă mai interesează cupa asta de doi lei, în care joci trei meciuri în deplasare, de nebun?

Asta e anomalie, inteligența nebuniei. Numai în România vezi nebuniile astea. Tu îți dai seama? Nebunia lumii în România. Lasă să se ducă UTA în Europa League, să vedem ce face UTA”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

În campionat, FCSB e pe locul 9, cu 24 de puncte, la două lungimi de Farul, echipa care se află pe 6, ultima poziţie care duce în play-off-ul Ligii 1.