Cota lui Andrei Raţiu a "explodat" la Rayo Vallecano. Cât a ajuns la valoreze fundaşul român - Antena Sport

Andrei Raţiu este titular indiscutabil la Rayo Vallecano. Fundaşul a evoluat în 21 de meciuri pentru echipa sa, în acest sezon, reuşind să marcheze un gol şi să ofere o pasă decisivă.

Andrei Raţiu era cotat la suma de 12 milioane de euro, înainte de actualizarea de pe 12 decembrie. Fundaşul român i-a impresionat pe specialişti după prestaţiile din acest sezon.

După ultima actualizare a site-urilor de specialitate, Andrei Raţiu a ajuns la valoreze suma de 18 milioane de euro.

Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Fundaşul român a avut evoluţii solide în acest sezon de La Liga şi valoarea sa de piaţă a crescut.

Andrei Raţiu este al doilea cel mai bine cotat jucător român, în momentul de faţă. El este depăşit doar de Radu Drăguşin, fundaşul lui Tottenham fiind evaluat la suma de 22 de milioane de euro.

De asemenea, Andrei Raţiu a devenit cel mai bine cotat jucător din lotul lui Rayo Vallecano. Fundaşul este la o distanţă de şase milioane de euro faţă de Jorge de Frutos, al doilea cel mai valoros jucător din lotul spaniolilor.

În acest sezon, Andrei Raţiu şi-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, deşi s-a zvonit că a fost dorit la echipe uriaşe din Europa. Fundaşul a semnat până în 2030 cu echipa sa, având un salariu de un milion de euro pe an.