Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cota lui Andrei Raţiu a "explodat" la Rayo Vallecano. Cât a ajuns la valoreze fundaşul român - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Cât a ajuns la valoreze fundaşul român

Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Cât a ajuns la valoreze fundaşul român

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 14:53

Comentarii
Cota lui Andrei Raţiu a explodat la Rayo Vallecano. Cât a ajuns la valoreze fundaşul român

Andrei Raţiu / Profimedia

Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Fundaşul român a avut evoluţii solide în acest sezon de La Liga şi valoarea sa de piaţă a crescut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ultima actualizare a site-urilor de specialitate, Andrei Raţiu a ajuns la valoreze suma de 18 milioane de euro.

Cota lui Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano: 18 milioane de euro

Andrei Raţiu era cotat la suma de 12 milioane de euro, înainte de actualizarea de pe 12 decembrie. Fundaşul român i-a impresionat pe specialişti după prestaţiile din acest sezon.

Andrei Raţiu este titular indiscutabil la Rayo Vallecano. Fundaşul a evoluat în 21 de meciuri pentru echipa sa, în acest sezon, reuşind să marcheze un gol şi să ofere o pasă decisivă.

Reclamă
Reclamă

Andrei Raţiu este al doilea cel mai bine cotat jucător român, în momentul de faţă. El este depăşit doar de Radu Drăguşin, fundaşul lui Tottenham fiind evaluat la suma de 22 de milioane de euro.

De asemenea, Andrei Raţiu a devenit cel mai bine cotat jucător din lotul lui Rayo Vallecano. Fundaşul este la o distanţă de şase milioane de euro faţă de Jorge de Frutos, al doilea cel mai valoros jucător din lotul spaniolilor.

În acest sezon, Andrei Raţiu şi-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, deşi s-a zvonit că a fost dorit la echipe uriaşe din Europa. Fundaşul a semnat până în 2030 cu echipa sa, având un salariu de un milion de euro pe an.

Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Observator
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Gigi Becali a spus totul despre minunea de la FCSB – Feyenoord 4-3: „După 5 minute am sunat iar”. Mesaj pentru van Persie: „I-am dat la căpățână!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a spus totul despre minunea de la FCSB – Feyenoord 4-3: „După 5 minute am sunat iar”. Mesaj pentru van Persie: „I-am dat la căpățână!”. Exclusiv
14:40
“Prea mult”. Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Cele trei meciuri în care “tricolorii” au fost dezavantajaţi
14:26
VIDEOHouston Rockets, victorie dramatică contra lui Los Angeles Clippers. Nikola Jokic, show în victoria lui Denver
14:15
CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Ambele cluburi caută prima lor victorie după trei meciuri
14:12
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Joao Lameira la FCSB. Echipa cu care se luptă
13:46
Lautaro Martinez, noi dezvăluiri despre relația cu Cristi Chivu: “Din afară poate nu se vede”
13:23
Reușitele fabuloase ale lui Marin și Nsimba n-au trecut neobservate de UEFA. Nominalizări la golul etapei
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 4 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Florin Tănase, despre golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3: “Erou a fost Cisotti”. Calculele făcute pentru calificare
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”