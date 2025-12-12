Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Joao Lameira la FCSB. Echipa cu care se luptă - Antena Sport

Închide meniul
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Joao Lameira la FCSB. Echipa cu care se luptă

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 14:12

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

S-a aflat ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Joao Lameira la FCSB. Patronul campioanei a pus ochii pe mijlocaşul portughez de la Oţelul, însă nu va avea o misiune facilă în a-l aduce sub comanda lui Elias Charalambous.

Joao Lameira era dat ca şi plecat de la Oţelul, polonezii de la Widzew Lodz insistând pentru semnătura lui. Oţelul poartă negocieri avansate cu formaţia din Polonia în privinţa mutării mijlocaşului lusitan, însă cele două cluburi încă nu au bătut palma.

Conform gsp.ro, polonezii oferă suma de 600.000 de euro în schimbul mijlocaşului de 26 de ani de la Oţelul. Gălăţenii ar urma să oprească şi un procent de 25% dintr-un viitor transfer, astfel că Gigi Becali trebuie să plătească cel puţin această sumă pentru a-l aduce pe Lameira la FCSB.

Dat fiind faptul că Oţelul nu a ajuns la o înţelegere finală cu Widzew Lodz, Gigi Becali poate profita şi îl poate convinge pe mijlocaş să semneze cu FCSB. Lusitanul ar prefera să se transfere la formaţia campioană, în această iarnă.

Aflând de faptul că Lameira încă nu s-a înţeles cu cei de la Widzew Lodz, Gigi Becali a avut o reacţie categorică. El a mărturisit că jucătorul e ca şi transferat la FCSB, dacă încă nu a plecat în Polonia.

“Mă interesează Lameira, dar cică l-au luat polonezii. Dacă vrea la FCSB, înseamnă că o să vină la FCSB. E o țintă. Gata, l-am luat, dacă vrea. Mie Șumi mi-a zis de Lameira. Eu nu-l cunosc, mi-a zis Șumi și i-am zis lui MM. Eu când vreau să testez un jucător îl întreb pe MM. Dacă MM îl laudă e Maradona, dacă nu-l critică înseamnă că e foarte bun, dar dacă îl critică te mai gândești.

Mi-a zis MM că e jucător bun, că se înțelegea cu Cisotti. Când am auzit că MM nu-l critică înseamnă că e un super jucător. Mi-a zis MM că-l cunoaște și că e bun, e puternic, apare la finalizare, ține centrul terenului, ce îți place. Acum să-l luăm”, a spus Gigi Becali despre transferul lui Joao Lameira la FCSB, conform fanatik.ro.

Joao Lameira mai are contract cu Oţelul până în vara lui 2027, el semnând cu gălăţenii în vară. Mijlocaşul cotat la suma de 750.000 de euro este unul dintre cei mai importanţi jucători din lotul lui Laszlo Balint, el bifând 17 meciuri în acest sezon, timp în care a marcat trei goluri şi a oferit două pase decisive.

