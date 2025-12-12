CFR Cluj - Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Ambele cluburi caută prima lor victorie după trei meciuri - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Ambele cluburi caută prima lor victorie după trei meciuri

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 14:15

Jucătorii lui CFR și Csikszereda, în timpul meciului din turul acestui sezon / Sport Pictures

CFR Cluj și Csikszereda se întâlnesc astăzi, vineri, în deschiderea etapei cu numărul 20 din Liga, într-un duel ce va avea loc pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Ambele echipe trec prin momente dificile, niciuna dintre ele neavând vreo victorie în ultimele trei partide.

CFR Cluj vine astăzi în Gruia după două remize (1-1 cu Univ. Craiova și 2-2 cu Metaloglobus în Cupă) și o înfrângere extrem de dură cu FC Argeș, scor 0-3. De cealaltă parte, Csikszereda are trei eșecuri la rând, și anume 1-4 cu Rapid, 1-2 cu Oțelul și 0-2 cu FC Argeș.

CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30)

Pentru formația antrenată de Daniel Pancu, meciul contra ciucanilor reprezintă una dintre ultimele șanse de a se apropia de locurile de play-off, mini-competiție pe care a ratat-o singură dată de când s-a implementat acest sistem, în stagiunea 2015/16. În acest moment, ardelenii sunt pe locul 11, cu 20 de puncte adunate după 19 etape, iar ultima poziție care asigură accesul între primele șase e ocupată de UTA Arad, care e la opt puncte distanță de CFR.

De cealaltă parte, Csikszereda pare să fie sortită luptei pentru salvarea de la retrogradare. Elevii lui Robert Ilyes sunt pe antepenultimul loc în Liga 1, cu 16 puncte adunate. Ciucanii sunt în acest moment la fel de aproape de primul loc retrogradabil, ocupat de Hermannstadt, cum sunt și de CFR Cluj, ambele fiind la o distanță de patru puncte.

În meciul tur, la Miercurea Ciuc, cele două cluburi au remizat, 2-2. Ardelenii au condus în două rânduri, iar Csikszereda a egalat pentru a stabili scorul final în minutul 90+9, printr-o lovitură de la 11 metri transformată de Lorand Paszka.

Meciul din Gruia dintre CFR Cluj și Csikszereda va fi transmis în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport.

Echipele probabile la CFR Cluj – Csikszereda

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica

Csikszereda: Pap – Bloj, Palmeș, Csuros, Ferenczi – Vegh, Vereș – Anderson, Dusinszki, Bakos – Eppel

