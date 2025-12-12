Lautaro Martinez, noi dezvăluiri despre relația cu Cristi Chivu: "Din afară poate nu se vede" - Antena Sport

Lautaro Martinez a vorbit în cadrul unui eveniment organizat de Gazzetta dello Sport despre relația pe care o are alături de Cristi Chivu. După ce în câteva meciuri s-a arătat nemulțumit că antrenorul român l-a scos din teren înainte de final, atacantul argentinian a ținut să precizeze din nou că nu există o problemă personală vis-a-vis de tehnicianul de 45 de ani.

Lautaro Martinez a mers recent la gala “Gazzetta dello Sport Awards”, unde a fost premiat alături de Luka Modric, jucătorul de la marea rivală AC Milan. După finalul evenimentului, un reporter a încercat să scoată un răspuns de la argentinian prin care să vorbească despre relația sa cu Cristi Chivu.

Lautaro Martinez: “Mă enervez tare când pierd”

Zâmbitor, Martinez a fost întrebat dacă atitudinea sa este provocată de antrenorul român, moment în care atacantul de 28 de ani a explicat care este diferența dintre starea sa de spirit din viața de zi cu zi și cea pe care o are într-un meci. Sud-americanul a mărturisit că devine serios când trebuie să își facă treaba, de aici probabil și reacțiile de nemulțumire din momentele în care Chivu l-a schimbat în anumite meciuri din trecut.

“Nu… Uite, în afara gazonului, sunt o persoană veselă. Dar pe teren, chiar și la antrenamente, devin serios pentru că sunt concentrat.

Fiecare are propriul caracter. De când urc în autocar și până ajung acasă, am un singur obiectiv: să câștig și să fac ceea ce este mai bine pentru echipă. Mă enervez foarte tare când pierd“, a povestit Martinez, potrivit gsp.ro.