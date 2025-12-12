"Prea mult". Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Cele trei meciuri în care "tricolorii" au fost dezavantajaţi - Antena Sport

Închide meniul
"Prea mult". Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Cele trei meciuri în care "tricolorii" au fost dezavantajaţi

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Prea mult”. Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Cele trei meciuri în care “tricolorii” au fost dezavantajaţi

“Prea mult”. Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Cele trei meciuri în care “tricolorii” au fost dezavantajaţi

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 14:40

Comentarii
Prea mult. Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Cele trei meciuri în care tricolorii au fost dezavantajaţi

Mircea Lucescu, pe banca României / Profimedia

Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Selecţionerul a transmis că România a fost dezavantajată clar în trei meciuri din preliminariile World Cup 2026.

Concret, “Il Luce” a declarat că “tricolorii” au avut de suferit din cauza arbitrului în ambele partide pierdute cu Bosnia, cât şi înfrângerea cu Austria, din deplasare. Selecţionerul consideră că naţionala sa ar fi trebuit să primească mai multe lovituri de la 11 metri.

Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul

De asemenea, Mircea Lucescu a amintit în special de meciul retur cu Bosnia, în care Denis Drăguş a fost eliminat. Acesta consideră că bosniacii ar fi trebuit să rămână în inferioritate numerică după faultul dur comis asupra lui Marius Marin.

“A fost meciurile cu Bosnia, atât acasă, cât și în deplasare. A mai fost și partida cu Austria, de la Viena. Penalty clar la Drăguș. A mai fost o fază cu Dennis Man, când a driblat, iar mai apoi a fost tras cu mâna și i-au luat piciorul cu totul.

Nu s-a dat nimic. Eliminarea lui Drăguș și înțelegerea, între ghilimele, de care a dat dovadă arbitrul la faza cu Marius Marin, când a fost lovit la ureche… Sunt prea multe”, a declarat Mircea Lucescu, conform digisport.ro.

România va întâlni Turcia în martie, în semifinala barajului de World Cup 2026. În cazul unui succes la Istanbul, “tricolorii” se vor duela cu învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo, în finala play-off-ului.

