"Prea mult". Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Cele trei meciuri în care "tricolorii" au fost dezavantajaţi - Antena Sport

Mircea Lucescu a răbufnit şi a făcut praf arbitrajul. Selecţionerul a transmis că România a fost dezavantajată clar în trei meciuri din preliminariile World Cup 2026.

Concret, “Il Luce” a declarat că “tricolorii” au avut de suferit din cauza arbitrului în ambele partide pierdute cu Bosnia, cât şi înfrângerea cu Austria, din deplasare. Selecţionerul consideră că naţionala sa ar fi trebuit să primească mai multe lovituri de la 11 metri.

De asemenea, Mircea Lucescu a amintit în special de meciul retur cu Bosnia, în care Denis Drăguş a fost eliminat. Acesta consideră că bosniacii ar fi trebuit să rămână în inferioritate numerică după faultul dur comis asupra lui Marius Marin.

“A fost meciurile cu Bosnia, atât acasă, cât și în deplasare. A mai fost și partida cu Austria, de la Viena. Penalty clar la Drăguș. A mai fost o fază cu Dennis Man, când a driblat, iar mai apoi a fost tras cu mâna și i-au luat piciorul cu totul.

Nu s-a dat nimic. Eliminarea lui Drăguș și înțelegerea, între ghilimele, de care a dat dovadă arbitrul la faza cu Marius Marin, când a fost lovit la ureche… Sunt prea multe”, a declarat Mircea Lucescu, conform digisport.ro.