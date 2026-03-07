Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: "Mi-a zis frate-miu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: “Mi-a zis frate-miu”

Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: “Mi-a zis frate-miu”

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 18:12

Comentarii
Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: Mi-a zis frate-miu

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, la un meci din Liga 1 / Profimedia Images

Veşti bune despre Dan Petrescu. Fostul component al Generaţiei de Aur a învins boala şi revine în antrenoral. Anunţul a fost făcut de Giovanni Becali. Cel mai probabil, Dan Petrescu va antrena din nou, din vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Dan Petrescu a luat masa cu frate-miu (n.r. – Victor Becali). E bine, sănătos. Își caută echipă. Orice ofertă care vine, el a plecat. Și-a revenit complet. Mi-a zis frate-miu. A slăbit câteva kilograme, era și normal să slăbească. E perfect. La prima ofertă din vară a plecat. S-a odihnit. Bani are, fetele sunt bine!”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Despre situaţia lui Dan Petrescu a dat detalii recent şi Bogdan Mara.

„Se simțea mai bine. Acum câteva zile se simțea mai bine. Așteaptă să treacă peste etapa asta, pentru că și pentru el a fost greu. Cel mai rău pentru el. Și nouă, care suntem alături de el, ne-a fost greu. Și în vară, în toată perioada asta.

Sperăm să îl vedem 100% refăcut și să se apuce din nou de fotbal. Asta va face. Când va fi 100% apt, va începe cu siguranță să antreneze. Știți bine că fotbalul e viața lui, antrenoratul, să fie în iarbă e ceea ce îi lipsește. Când va reveni, o va face din nou cu multă pasiune”, a spus directorul spirtiv al CFR-ului.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici
Fanatik.ro
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici
17:53
Mircea Lucescu revine pe stadion! Ce partidă va urmări selecționerul României, înainte de barajul cu Turcia
17:46
Cristiano Ronaldo, prima reacție după accidentarea suferită! Mesajul starului portughez pentru colegii de la Al-Nassr
17:38
Mihai Rotaru, blestemat de impresarul Florin Manea: “Să ia titlul când învie tata”
17:35
Florin Bratu, prima reacție după debutul pe banca lui Metaloglobus: „Nu mai avem timp de regrete”
17:15
Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul”
17:07
Record absolut în Serie A! Ce sumă s-a strâns din bilete pentru AC Milan – Inter
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”