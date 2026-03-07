Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: "Mi-a zis frate-miu" - Antena Sport

Veşti bune despre Dan Petrescu. Fostul component al Generaţiei de Aur a învins boala şi revine în antrenoral. Anunţul a fost făcut de Giovanni Becali. Cel mai probabil, Dan Petrescu va antrena din nou, din vară.

„Dan Petrescu a luat masa cu frate-miu (n.r. – Victor Becali). E bine, sănătos. Își caută echipă. Orice ofertă care vine, el a plecat. Și-a revenit complet. Mi-a zis frate-miu. A slăbit câteva kilograme, era și normal să slăbească. E perfect. La prima ofertă din vară a plecat. S-a odihnit. Bani are, fetele sunt bine!”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Despre situaţia lui Dan Petrescu a dat detalii recent şi Bogdan Mara.

„Se simțea mai bine. Acum câteva zile se simțea mai bine. Așteaptă să treacă peste etapa asta, pentru că și pentru el a fost greu. Cel mai rău pentru el. Și nouă, care suntem alături de el, ne-a fost greu. Și în vară, în toată perioada asta.

Sperăm să îl vedem 100% refăcut și să se apuce din nou de fotbal. Asta va face. Când va fi 100% apt, va începe cu siguranță să antreneze. Știți bine că fotbalul e viața lui, antrenoratul, să fie în iarbă e ceea ce îi lipsește. Când va reveni, o va face din nou cu multă pasiune”, a spus directorul spirtiv al CFR-ului.