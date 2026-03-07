Pleşan, făcut praf la câteva ore de la atacul la Meme Stoica: "Impresar de calculator, un no name" - Antena Sport

Scandalul Meme Stoica – Mihăiţă Pleşan ia amploare, iar în dispută intră şi impresarul Zvonko Milojkovic.

Un scurt istoric al conflictului: Mihăiţă Pleşan afirma vineri că FCSB putea să-l transfere pe Carlos Mora şi Raul Florucz, dar Meme Stoica s-a opus. Managerul a reacţionat ferm. „Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni”. Sâmbătă, Pleșan a recunoscut că jucătorii nu i-au fost propus lui Meme Stoica, ci altor oameni din club.

Astăzi în conflict a intervenit şi impresarul Zvonko Milojkovic, care a lansat un atac la adresa fostului fotbalist. Mai mult, acesta susţine că el a fost cel care i l-a propus pe Raul Florucz lui Meme Stoica, nu Pleşan!

„În primul rând, Pleşan e impresar de calculator, un no name. Doi la rând, o întrebare pentru acest no name: pe cine știe de la Olimpia Ljubljana, de unde a scos prețul ăsta, 200.000 de euro? La momentul respectiv, Florucz costa între un milion și un milion și jumătate, atât cerea clubul.

Raul a mai stat un an, a jucat cupele europene, a ajuns la națională și apoi a fost vândut pe 5 milioane. Nu se poate așa ceva, să minți așa!