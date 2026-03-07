Pleşan, făcut praf la câteva ore de la atacul la Meme Stoica: "Impresar de calculator, un no name" - Antena Sport

Scandalul Meme Stoica – Mihăiţă Pleşan ia amploare, iar în dispută intră şi impresarul Zvonko Milojkovic.
Un scurt istoric al conflictului: Mihăiţă Pleşan afirma vineri că FCSB putea să-l transfere pe Carlos Mora şi Raul Florucz, dar Meme Stoica s-a opus. Managerul a reacţionat ferm. „Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni”. Sâmbătă, Pleșan a recunoscut că jucătorii nu i-au fost propus lui Meme Stoica, ci altor oameni din club.
Astăzi în conflict a intervenit şi impresarul Zvonko Milojkovic, care a lansat un atac la adresa fostului fotbalist. Mai mult, acesta susţine că el a fost cel care i l-a propus pe Raul Florucz lui Meme Stoica, nu Pleşan!
„În primul rând, Pleşan e impresar de calculator, un no name. Doi la rând, o întrebare pentru acest no name: pe cine știe de la Olimpia Ljubljana, de unde a scos prețul ăsta, 200.000 de euro? La momentul respectiv, Florucz costa între un milion și un milion și jumătate, atât cerea clubul.
Raul a mai stat un an, a jucat cupele europene, a ajuns la națională și apoi a fost vândut pe 5 milioane. Nu se poate așa ceva, să minți așa!
Eu când am vorbit cu Meme, lui Meme i-a plăcut și m-a întrebat dacă poate juca vârf, pentru că ei aveau nevoie de atacant.
Aici eu i-am zis lui Meme că niciodată, poate doar dreapta și număr 10. Să nu se gândească la el ca atacant. Asta a fost discuția dintre mine și Meme Stoica. Iar Meme mi-a zis că i-a plăcut, dar erau acoperiți acolo.
Pleşan declară că a vorbit cu cineva de la FCSB și că l-a propus cuiva, dar că nu spune nume. Ce bărbat ești tu, Pleşane? A declarat că nu mă cunoaște. Ba da, acest no name mă cunoaște foarte bine. Să nu te iei cu mine niciodată în viața ta!
Chiar îl rog pe Meme Stoica să nu mai vorbească cu toți necunoscuții sau agenții ăștia închipuiți. A declarat că el propune sute de jucători. Nu știam că e așa tare și are de propus sute de jucători. Dar așa e când stai doar pe laptop.
Am mari probleme cu astfel de oameni în România. Cu agenți de genul ăsta, care nu știu prețul și vorbesc fără să știe. Cum să coste cel mai bun jucător de la Ljubljana 200.000 de euro?”, a spus Zvonko Milojkovic pentru golazo.ro.
