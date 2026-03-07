Mircea Lucescu revine pe stadion! Ce partidă va urmări selecționerul României, înainte de barajul cu Turcia - Antena Sport

Mircea Lucescu s-a luptat cu probleme mari de sănătate încă de la finalul anului 2025, iar selecționerul nu a mai luat parte de atunci la niciun meci din campionatul României.
După ce a revenit mai puternic, după un tratament în străinătate, „Il Luce” a luat decizia de a reveni pe stadion, el urmând să fie prezent pe Arena Națională la FCSB – Universitatea Cluj.
Mircea Lucescu se pregătește intens de semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, la puțin timp după ce a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partida de la Istanbul.
Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, selecționerul naționalei de fotbal a României va fi în tribunele Arenei Naționale pentru a urmări partida dintre FCSB și Universitatea Cluj.
Cel mai probabil, tehnicianul român va dori să urmărească o parte dintre jucătorii FCSB-ului, care sunt vizați pentru convocarea la barajul de la finalul lunii martie, dar și pentru a-l urmări pe Andrei Coubiș, fotbalistul care i-a captat atenția după ultimele evoluții.
